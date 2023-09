Arnau Pons: «De poesia en català recoman 'El Caire Formentera' de Carles Rebassa. D'assaig, 'Llegir petit', de Blanca Llum Vidal»

Arnau Pons, poeta, assagista i traductor, també participa en la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona', que ens permet conèixer les seves preferències i recomanacions.

Com t'informes durant l'estiu?

Estic subscrit a dos diaris que m'agraden, en català i en francès. A vosaltres, vos seguesc per internet, com a d’altres mitjans.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Sempre faig diverses lectures a la vegada. Aquest estiu he rellegit dos llibres que han sortit en català 'El trentè any' d'Ingeborg Bachmann (trad. de Clara Formosa; Ed. del Cràter) i 'La remor del temps, i altres proses' d'Óssip Mandelstam (trad. de Jaume Creus; Ed. de 1984). Ara estic amb el volum col·lectiu 'Projecte Carner' de La Lectora (Barcino), perquè n'he de parlar a la Setmana del Llibre amb en Manel Ollé i en Marc Rovira. De poesia en català, recoman 'El Caire Formentera' d'en Carles Rebassa (Ed. 62). D'assaig, 'Llegir petit', de Blanca Llum Vidal (Arcàdia), que acaba de sortir. Tenc pendent la novel·la d’en Pere Antoni Pons, 'Contra el món' (Ed. Empúries)…

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No sóc gaire mirador de sèries i menys encara a l'estiu... Em sap greu…

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Els de la infància, que són vius, estan tots vinculats a Portocolom: la barca de rems, les hores eternes a les tenasses i als mollets del Rivetó… Per mi Mallorca conserva les palpitacions de la infància.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Tenc una habitació bastant fresca, a la planta baixa, que dóna a nord, devora dues cisternes... És on solc escriure i llegir.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Anar a S'Algar sovint i sopar-hi amb els fills quan ja no queda ningú.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Sempre tenc unes quantes músiques preferides, que van canviant a mesura que en conec de noves. Escolt molta música indie (anglòfona, israeliana, àrab, turca)... Si vols una cançó encomanadissa: 'Bound' de RY X, que també té la cançó 'Mallorca' per cert…

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Compr productes de proximitat, de fet consumesc poc, estalvii tanta aigua com puc...

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

He anat a La Nit de l'Art de Felanitx. Sempre tenc amics que hi exposen... i m’agrada molt la minidisco d’en Joan Forteza al Carrer des Call…

Has anat o aniràs a qualque festival?

El fet de tenir fills relativament petits em limita una mica, però també em permet de fer una experiència única, perquè tenc una família que funciona una mica com les boles de vori del billar, i m'agrada, perquè de vegades em toca de fer de forat de recol·lecció, sempre cap a una fosca amiga i una nova partida. Per això, ara per ara, sóc més de trobades amb els amics mallorquins o amb els convidats que vénen d’arreu a passar uns dies amb nosaltres, a fora vila.