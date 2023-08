Joan Farrés: «Llegesc 'Pendents que arribin els marcians', recoman el llibre del concurs TÉNTOL i no em trec del cap 'Olívia' de The Tyets»

El conegut periodista televisiu i radiofònic, Joan Farrés, és el protagonista d'aquesta entrevista de dBalears en el marc de la sèrie 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

M'inform a través dels diaris en paper i els digitals.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Actualment llegesc un llibre escrit pel cantautor Miquel Serra, 'Pendents que arribin els marcians'. Recoman el llibre del concurs d'IB3 televisió TÉNTOL, conté diversos jocs per entretenir i jugar els dies de platja mentre prenem el sol.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

La sèrie que trob que podem mirar cada estiu és 'Plats Bruts', també 'Friends' o 'The Office'. M'agrada reveure sèries mítiques durant l'estiu

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El millor record d'estiu que tenc és la meva infantesa a Sa Ràpita, cada dia era una combinació de capficos + bicicleta + jugar a UNO.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Tenc diversos llocs favorits on passar la calor, però convé no descobrir-los per tal de mantenir la màgia que tenen.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Cada estiu a ca nostra celebram un dia on mon pare cuina 'tortitas' (les pancakes nord-americanes) per a tota la família i amics.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

No em trec del cap la cançó 'Olívia' dels The Tyets.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Durant l'estiu intent evitar l'ús d'aires condicionats i altres aparells.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

He assistit a diverses festes patronals com els cossiers d'Algaida. A neofestes enguany no n'he assistit a cap.

Has anat o aniràs a qualque festival?

He anat al Mobofest d'enguany celebrat a Porreres. Com sempre ha estat un festival ple de bon ambient, molt ben organitzat i amb una varietat musical inigualable.