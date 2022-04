Per a donar suport als Joves de Mallorca per la Llengua, dBalears posa en marxa una iniciativa en línia que permet examinar els vostres coneixements sobre el Correllengua: el Qüestionari del Correllengua. Participau-hi i a veure quina puntuació hi obteniu!

El 25 d'abril sortejarem 5 lots amb una entrada doble per a Els Pets al Teatre Principal de Palma, bossa i vi de dBalears i camiseta del Correllengua entre tots els participants.

La puntuació total del qüestionari és de 18 punts. Sort!