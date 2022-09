L'Ajuntament de Palma malbarata 180.000€ en una trobada de 'pijos' madrilenys que diuen promoure «Palma de Mallorca» i que es fa a Bunyola

«Lo vivido este 27 de septiembre en House Son Amar, en Palma de Mallorca, ha sido único e irrepetible». Amb aquestes paraules ha explicat l'empresa privada que ha organitzat el sopar a Son Amar on s'hi han agrupat cantants de fora de Mallorca i la 'pijeria' madrilenya.

Res a objectar si no fos que la festa l'hem pagada tots els ciutadans de Palma, no se celebrava al municipi de Palma, sinó a Bunyola i el nom oficial de la ciutat i de la suposada 'marca' que, suposadament es promou no és 'Palma de Mallorca', sinó Palma.

Una festa que s'ha pagat des del pressupost de l'Ajuntament de Palma i que no ha resultat, precisament, barata: 180.000 euros dels doblers dels palmesans s'han malbaratat per sufragar una festa on no hi va faltar l'alcohol (substància que, en principi no pot ser subvencionada per les administracions públiques) i on els protagonistes varen ser els artistes espanyols i on els artistes mallorquins varen ser, una vegada més ignorats.

Cal recordar que l'any passat el lliurament dels premis dels 40Principales varen rebre prop d'un milió i mig de doblers de les institucions públiques.