Es repeteix la història: denuncia il·legalitats comeses per la Policia espanyola i acaba denunciat i jutjat

Massa vegades es repeteix la mateixa història: un ciutadà que intenta exercir els seus drets i que denuncia actuacions irregulars o il·legals d'agents policials acaba sent sotmès ell a un judici. A l'Estat espanyol hi continua havent massa impunitat policial i massa complicitat entre policies i jutges.

Aquests dies s'ha celebrat al Jutjat penal número 6 de Palma un judici contra un jove acusat de presumptes delictes «contra la intimitat, desobediència, calúmnies i injúries». La Fiscalia demana que se'l condemni a dos anys de presó, el sindicat CEP demana un any i vuit mesos i Jupol demana tres anys de presó.

En realitat, el jove es va limitar a denunciar, en un vídeo que va acabar esdevenint viral, que uns suposats agents de la policia violaven un domicili de Palma el mes de maig de 2020, durant el confinament. De fet, durant el judici, el jove ha explicat que va escoltar el seu amic --responsable de l'habitatge-- com va dir als agents que no podien passar.

A l'inici de la vista, la Fiscalia ha retirat la seva acusació per desobediència després de declarar-se inconstitucional el primer estat d'alarma, de manera que el Ministeri Públic manté l'acusació per calúmnies, en entendre que l'acusat «va persistir a imputar un delicte als agents» --el de violació de domicili-- en els mitjans de comunicació en els quals va intervenir després dels fets. Els sindicats policials, per part seva, sí que han mantingut la seva acusació per desobediència.

Els fets recollits en el vídeo varen succeir el 9 de maig de 2020, quan Mallorca estava en la fase 0 del pla de desescalada. Els agents es varen personar en un domicili avisats per una veïna que assegurava que s'estava celebrant una festa, amb diverses persones que no residien en aquell pis.

En el judici, el jove ha explicat que aquella nit havia anat a casa del seu amic a celebrar el seu aniversari, i que varen fer una festa. En un moment donat va sentir que arribava la Policia.

Segons relata, «de sobte, els policies varen entrar en totes les habitacions i varen obrir armaris i calaixos». Ha declarat que, com els policies no se n'anaven, ell va començar a enregistrar i un policia «es va posar fanfarró».

El jove acusat ha declarat que unes tres setmanes més tard el seu amic li va matisar que li havien preguntat a la porta si podien passar perquè els donés el DNI i que per cortesia els havia deixat entrar al saló, on hi tenia la cartera, però no perquè entrassin a les habitacions».

En aquest sentit, el jove argumenta que aquest consentiment no donaria dret als policies a realitzar «un registre exhaustiu» de l'habitatge. A més, va defensar que els agents tampoc varen partir després que el seu amic posteriorment els digués que no podien passar i els demanàs que partissin, i que un policia va posar un peu a la porta per evitar que la tanquessin.

Vídeo a les xarxes

Respecte a la difusió de les imatges, l'autor del vídeo ha explicat que el va enviar a un grup de Whatsapp amb unes 20 persones, policies i guàrdies civils coneguts seus als qui volia demanar la seva opinió sobre allò que havia passat i va demanar que no difonguessin el vídeo.

També va assegurar que ell no va publicar el vídeo en cap xarxa social i que no sap com va arribar als mitjans de comunicació. Als pocs dies li va arribar «el vídeo de Twitter». «S'havia fet viral, jo me vaig esglaiar», va dir.

El jove va concedir entrevistes en diversos mitjans de comunicació explicant allò que havia ocorregut i mantenint que els agents no tenien autorització. «De sobte tothom tenia el meu telèfon i el meu Facebook», va assenyalar. D'altra banda va lamentar que es varen difondre «moltes mentides» com que l'actuació policial estigués motivada perquè haguessin reproduït l'himne d'Espanya, cosa que ha desmentit.

Els policies, a la seva

De la seva banda, tots els policies que han participat al judici han defensat que l'habitant del pis els havia donat permís per a entrar. En concret, han expressat que, que l'inquilí va negar que hi hagués cap festa, li varen preguntar si podien «revisar» el domicili.

També pretenen fer creure al jutge que va ser l'inquilí, i no un policia, qui va obrir la porta de l'habitació en la qual estava amagat l'acusat.

A més, han relatat que el jove va dir que duia dos mesos vivint a la casa i que era advocat, afirmacions que eren falses; i que es va negar a exhibir el DNI. De fet, diversos policies han indicat que els va dir que els lliuraria el DNI quan sortissin, però una vegada fora els va tancar la porta.

Segons els agents, quan «a viva veu» l'habitant de l'habitatge va retirar l'autorització, varen partir (cosa que el vídeo desmenteix). En qualsevol cas, els agents han negat que realitzassin «un escorcoll exhaustiu de la casa» i han defensat que complien amb una norma en vigor en aquell moment (l'estat d'alarma), així com amb la llei de seguretat ciutadana.

En canvi, també mantenen que varen decidir partir «per suavitzar la situació» ja que en cas d'arrestar-lo «hagués estat una detenció complicada» en la qual haurien hagut de reduir el jove.

Els agents han dit sentir-se perjudicats per la difusió de les imatges en permetre que se'ls identifiqui «com a policies».

L'inquilí diu que només els va deixar passar al saló

L'amic de l'acusat que vivia a la casa ha declarat que va dir als agents «passau» però només perquè no es quedassin en el replà, «no perquè començassin a escorcollar els armaris». «Quan vaig veure que començaven a escorcollar els armaris i tota la casa, vaig dir que no donava permís per a escorcollar la meva casa. Quan vaig veure que obrien els armaris vaig dir que se n'anassin», va declarar.

Segons l'inquilí, abans de les escenes que es veuen al vídeo, «ja els havia dit que sortissin del pis». També ha negat que fos ell qui va obrir les portes de les habitacions.