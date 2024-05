Progreso en Verde exigeix tramitar l'ordenança de tinença d'animals, oblidada en les anteriors legislatures

El partit animalista, Progreso en Verde, exigeix al PP que reprengui la tramitació de l'ordenança de tinença d'animals a Palma i que demostrin una mica més d'empatia cap als animals, que la mostrada per l'anterior equip de govern.

Col·laboradors de Progreso en Verde van demanar en una reunió amb representants de l'actual Govern, el regidor i el director de Benestar Animal, Llorenç Bauzá i Sebastian Pujol, les mateixes demandes que en els últims anys han estat oblidades pels màxims responsables de Cort, sobre el centre municipal de Son Reus.

Demandes:

- Ampliar l'horari del centre municipal de Son Reus, ja que els animals no poden ser tractats en horari d'oficina. És necessari obrir els horabaixes, diumenges i festius per donar més possibilitat de visites i possibles adopcions a la ciutadania.

- Contractar personal específic per tractar els animals diàriament, ja que el personal d'Emaya no té aquesta tasca, ni està qualificat.

- No netejar les gàbies a manguerades a l'hivern, perquè els animals queden xops i la humitat els produeix úlceres i malestar.

- Impulsar l'adopció en llars d'acollida temporal i evitar tenir els animals en gàbies durant mesos i que puguin tenir una vida digna. Un etòleg palmesà reafirma que els gossos necessiten conviure amb les persones.

- Treure els animals de les seves gàbies diàriament com marca l'ordenança i no tenir-los durant dies tancats. Actualment, poden passar-se diversos dies sense sortir, sobretot a Nadal i Pasqua.

- Donar visibilitat als gossos i gats promocionant-ne l'adopció responsable.

- Reunions amb voluntaris i associacions per a col·laboració constant.

- Posar fi a les gàbies ocultes.

Progreso en Verde no vol més passes en fals en matèria de protecció animal. Tampoc més mentides ni ignoràncies i asseguren que «els animals necessiten protecció i tramitar l'ordenança de tinença d'animals castigant el maltractament animal ha de ser una prioritat per a l'Ajuntament de Palma. La ciutadania comença a estar farta de tanta passivitat contra el maltractament animal i sortirà al carrer si no es prenen mesures per frenar-ho».