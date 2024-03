Recollida de signatures a Son Sardina per exigir espais públics de gestió popular a l'Ajuntament

Catorze entitats de Son Sardina han posat en marxa una campanya de recollida de signatures «per exigir espais públics de gestió popular a l'Ajuntament».

El text que signen diu: «Les persones que signam reclamam a l’Ajuntament de Palma que iniciï els procediments necessaris per fer front a la manca d’espais públics que pateix Son Sardina. Exigim a l’Ajuntament que adquireixi el terreny de Can Pesquet per tal de dotar-lo d’un nou equipament (casal) i plaça públics que responguin a les necessitats pràctiques dels col·lectius, entitats i associacions de Son Sardina i en permetin el desenvolupament de les activitats, oferint espais de trobada, organització, oci i cultura. Sense espais ni locals on emmagatzemar recursos, organitzar i dur a terme trobades, activitats, etc., ni xarxes veïnals, ni entitats locals, ni cultura popular són possibles i el poble que coneixem té els dies comptats. La urgència d’espais i locals per entitats no és nova i l’Ajuntament de Palma és qui ens ha de donar solucions».

Podeu participar de la campanya des d'aquest formulari.