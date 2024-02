MÉS per Palma denuncia l'abandonament de les obres de restauració del Castell de Bellver

El Grup Municipal de MÉS a Cort, de la mà dels seus regidors Kika Coll i Miquel Àngel Contreras, ha denunciat aquest divendres la deixadesa i l'abandonament de les obres de restauració del Castell de Bellver per part del govern municipal del PP i del batle Jaime Martínez.

La regidora Coll ha expressat la seva «preocupació» per l'actitud que mostra el govern del PP a Cort davant d'un dels edificis més emblemàtics de Palma i de Mallorca. «Després de la feina feta la legislatura passada, abandonar el procés de restauració és del tot irresponsable, perquè si no té continuïtat no tendrà cap sentit tot el que s'hi ha invertit fins ara. Després de la primera fase ha de venir la segona. No pot quedar la tasca a mitges, és de sentit comú», ha assegurat.

«Les obres de conservació encara són imprescindibles i urgents. Estam parlant d'unes feines de primera necessitat que afecten la mateixa existència i seguretat del Castell i dels seus visitants. No continuar les obres és una greu irresponsabilitat», ha advertit Coll.

El Grup Municipal de MÉS per Palma ha anunciat que presentarà una moció en el proper Ple Municipal que plantejarà la creació d'un equip multidisciplinari amb els recursos necessaris per supervisar les obres del Castell de Bellver i per assegurar-ne la continuïtat. A més, instarà el govern municipal a donar seguiment al projecte de restauració de la cuina del castell, a continuar el desenvolupament del projecte de Museu d'Història de la Ciutat en xarxa, i a revertir els ingressos generats per les entrades al castell en la seva pròpia conservació.

En aquest sentit, Kika Coll ha explicat que a l'anterior legislatura, amb pressupost provinent de la Llei de Capitalitat, el Consell de Mallorca va aportar un milió d'euros per dur a terme les obres de conservació imprescindibles per a la perdurabilitat del Castell. Aquestes obres varen incloure la zona del bastió de Ponent, així com obres de sanejament, de conservació i d'estudi per a la seva difusió. Les obres de rehabilitació se centraren en la consolidació estructural del segon recinte defensiu, en la reposició de llenços ruïnosos del bastió de Ponent i en l'estudi de la pavimentació i de l'adequació del fossat interior. Les zones on es va retirar el paviment de lloses de marès per poder executar la intervenció estan encara descobertes per comprovar el bon funcionament del drenatge de l'aigua. Actualment, estan pendents d'un recobriment provisional, esperant el definitiu segons evolucionin les obres realitzades.

Tal com ha explicat la regidora, «en aquests moments sabem que no hi ha cap control de les obres duites a terme ni per part del personal del Castell, totalment insuficient, ni per part de personal extern. Per garantir el futur del Castell, s'ha de fer una segona fase que ha d'incloure, d'una banda, el control i seguiment de la primera amb un control arqueològic, per saber si les obres fetes estan ben acabades en qüestions com el drenatge de les aigües. D'altra banda, la segona fase ha d'incloure també l'excavació del fossat, que ara mateix està ocupat per la terra retirada d'obres anteriors. Aquest fet no deixa drenar l'aigua de forma natural i, a més, no permet tampoc una bona lectura del disseny original del Castell. Amb aquestes intervencions asseguraríem l'èxit de la primera fase i donaríem continuïtat a la bona conservació del Castell».

Pel que fa al projecte de restauració de la cuina de Bellver, aquest ja comptava amb el finançament de 129.000 euros provinents de la Llei de Capitalitat, a més d'un projecte d'obra ja redactat, i amb el vistiplau tant de la Comissió del Centre Històric de l'Ajuntament com de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca. «Només s'hauria de posar en marxa la redacció dels plecs tècnics i administratius per a la seva execució», ha dit la regidora. «No hi ha excuses; no podem permetre aquesta deixadesa, aquests projectes han de continuar», ha declarat Coll.

Finalment, la regidora també ha volgut valorar la importància de preservar el patrimoni de Palma perquè «és un testimoni viu de la nostra identitat i història comunitària. El Castell de Bellver no és només un testimoni del passat, sinó que també és un espai de trobada, d'aprenentatge i d'inspiració per a les generacions futures».