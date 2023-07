Ajuntament de Palma: més notes de premsa contra els patins però van més a lloure que mai

Sembla que la única mesura que se'ls ha acudit als nous gestors de l'Ajuntament de Palma per aturar el desgavell que, segons ells, hi ha amb els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), bàsicament els patins, és anar fent notes de premsa i fotos de policies encalánt, suposadament, gent amb patí.

El cert és que, lluny de regular l'ús d'aquest elements de mobilitat que normalment usa la gent amb més pocs recursos, qualsevol persona que es mogui aquests dies per Palma comprovarà que hi ha patins per tot arreu. La majoria compleixen la normativa. Hi ha una minoria que no la compleix.

L'Ajuntament, impotent i incapaç d'actuar damunt la realitat, ens vol fer combregar amb rodes de molí i fer veure que actua contra els malèvols patins.

Així, els teletips de les redaccions vessen aquests dies de propaganda sobre la quantitat de denúncies que ha tramitat la Policia Local de Palma. 13 denúncies a Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

Que una entitat faci accions simbòliques és lícit i lloable. Que ho faci l'Ajuntament és patètic. Segons ha informat aquest divendres l'Ajuntament de Palma en una nota de premsa, s'ha realitzat «un control de vehicles de mobilitat personal al carrer Oms i en la plaça Bisbe Berenguer de Palou, sent denunciats un total de 13 VMP».

Ja tenim la Seu plena d'ous: l'Ajuntament de Palma, incapaç de regular els patins, intenta fer creure que «fa coses» a través dels mitjans.