Organitzen un tast de vins mallorquins amb maridatge de productes xinesos

L'associació ACHINIB (Associació de Xinesos de les Balears) i QoMoMoLo han coordinat conjuntament aquest projecte gastronòmic amb l'objectiu d'apropar el món vinícola mallorquí a les persones que formen part d'ACHINIB, així com també donar a conèixer el maridatge de productes de la cuina xinesa a les persones associades d'Eno Mallorca (associació sense ànim de lucre d'amics del món del vi).

Amb la intenció de fusionar les dues cultures, Eno Mallorca ofereix la possibilitat de posar-se al capdavant com a promotor d'aquest esdeveniment gastronòmic. Amb més de 15 anys d'experiència, Eno Mallorca organitza nombroses activitats, totes vinculades amb el món vinícola, com ara tallers, visites a cellers… A causa del gran interès generat per aquest innovador projecte d'intercanvi gastronòmic, el restaurant La Cocina China s'ofereix a patrocinar-ho.

L'esdeveniment es desenvoluparà el 27 d'abril, a les 18.30 h, al restaurant La Cocina China (carrer Aragó, 33, Palma) de la manera següent: es presentaran cinc tapes, quatre salades i una dolça, representatives d'aquesta cultura, que es maridaran amb cinc vins que s'han considerat els més adequats (blancs, rosats, negres i escumosos). Poc abans de finalitzar el tast, el guitarrista Álvaro Anaya oferirà a tots els assistents un petit concert com a part d'aquesta fusió de cultures.