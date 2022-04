Amics de la Casa del Poble: «És possible arribar a un bon acord entre les institucions i la propietat per a recuperar aquest espai per al poble»

Els Amics de la Casa del Poble s'han reunit amb el batle de Palma, José Hila, acompanyat del regidor Llorenç Carrió, de l’àrea de Memòria, per a parlar de la recuperació del solar de la Casa del Poble, amb la voluntat de preservar la memòria mitjançant la construcció d’un equipament públic.

José Hila ha considerat que havent donat la llicència d’obres, des de l’Ajuntament no poden negar els drets adquirits a la propietat i que les actuacions s’haurien d’haver fet abans, atès que l’edifici es va enderrocar l’any 1975. També ha considerat que la institució competent és el Govern de les Illes Balears.

Des de la plataforma demanen preservar la memòria històrica i simbòlica d’aquest espai i també protegir el barri de l’especulació immobiliària. Les Cases del Poble varen ser un projecte del moviment obrer de principis de segle XX destinat a millorar les condicions de vida dels treballadors, el projecte actual, que planteja construir 36 apartaments de luxe al voltant d’una piscina, contribuirà a la gentrificació del barri i a l’expulsió dels veïnats. Han assenyalat també la necessitat que té el barri d’equipaments públics.

Els Amics de la Casa del Poble han plantejat diverses alternatives i han posat damunt la taula la necessitat de la col·laboració interinstitucional. El batle s’ha compromès a col·laborar i a fer el que digui la comissió tècnica de Memòria i Reconeixements Democràtics del Govern de les Illes Balears, on hi ha representats el vicepresident del Govern, els Consells Insulars, associacions memorialistes i la Universitat.

La plataforma ha posat un recurs a la resolució del Govern del mes de febrer, que dona a la Comissió Tècnica la possibilitat de reconsiderar la recuperació d’aquest espai emblemàtic, ara amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma.

«José Hila ens ha afirmat que aquesta és la postura dels tres grups polítics que conformen el govern municipal. Aquest suport de l’Ajuntament ens ha confirmat que sumar a les administracions públiques en un bon acord amb la propietat és el camí a seguir. Estam a l’espera que ens rebi el vicepresident del govern, Juan Pedro Yllanes, perquè conegui de primera mà les nostres reivindicacions. Creim que és possible arribar a un bon acord entre les institucions i la propietat per a recuperar aquest espai per al poble», han explicat.