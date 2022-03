El GOB a Cort: «Escoltau la ciutadania, negociau les al·legacions, valorau l'esforç participatiu i incrementau la coherència entre el PGOU i les accions previstes»

El GOB ha denunciat que el Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU) de Palma presenta «incoherències importants entre aquests plantejaments teòrics i d'intencions i algunes de les actuacions concretes». Tot i que consideren que «s'hi integren les qüestions cada cop més rellevants i preocupants», volen posar en relleu «les al·legacions ciutadanes».

Un dels temes que més preocupa és la importància de limitar l'expansió urbanística de la ciutat, ja que el «creixement dels darrers 20 anys ens mostra la dificultat de l'Ajuntament per abastir el conjunt de la ciutat dels serveis i equipaments necessaris de tot tipus», han declarat. Per això, perquè no hi hagi «barris molt deficients en neteja, policia de barri, equipaments esportius, serveis socials, transport públic i manteniment en general», han defensat el repte de «dotar adequadament de serveis i assegurar el manteniment de zones ja construïdes i impulsar la rehabilitació de barris i dels seus edificis existents».

En aquest sentit, consideren que «cal replantejar-se els nous urbanitzables previstos en el PGOU». «En alguns casos, com a supressió total i en altres com a reducció i sempre escoltant el que plantegen les al·legacions i els possibles espais de negociació amb els veïns i veïnes que són més directament afectats», han afegit.

Per altra banda, també han criticat que «l'expansió urbanística tampoc no soluciona el problema més greu d'accés a l'habitatge». «De poca cosa serveix construir més si aquestes construccions ni tan sols estaran a l'abast de la joventut o de les persones que viuen d'un salari», han declarat.

Pel que fa al sòl, «no cal dir que perdre sòl rústic i sòl susceptible de ser reforestat és contribuir al canvi climàtic». «Necessitam, de manera urgent, limitar la instal·lació de més negocis d'oci, especialment nocturn, a barris i zones completament saturades», han concretat; així com «limitar la ubicació de nous centres educatius privats a zones que ja n'estan saturades d'aquest i pateixen els embossos i la contaminació pels desplaçaments de vehicles privats».

«La nostra ciutat no pot dependre exclusivament del monocultiu turístic o del sector de la construcció». «Des de la perspectiva ciutadana volem una ciutat per viure i conviure, una ciutat per qui l'habita i un esforç real per diversificar la seva economia», han recalcat. «Escoltau els barris, escoltau la ciutadania, negociau les al·legacions presentades, valorau l'esforç participatiu i incrementau la coherència entre les intencions del PGOU i les accions previstes», han conclòs.