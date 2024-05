Brahim Gali rep en audiència la delegació balear que visita els campaments de refugiats sahrauís

La segona jornada de la delegació balear (formada per membres de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears -AAPSIB-, la Directora General de Cooperació i Immigració del Govern, els membres de l'Intergrup Pau i Llibertat pel Sàhara del Parlament, i la Directora Projectes Estratègics i Relacions Institucionals del Consell de Mallorca), als campaments de refugiats sahrauís, ha estat marcada per l'audiència que el President de la RASD i secretari general del Front Polisario, Brahim Gali, ha concedit a la delegació.



Brahim Gali ha «agraït» el constant treball de l'AAPSIB en favor de la causa sahrauí, i a les institucions de les Illes Balears «la seva solidaritat» amb el poble sahrauí. Ha emfatitzat que «mantenir aquest compromís polític i de solidaritat té especial valor» des del canvi de posició del president espanyol Pedro Sánchez en relació amb la descolonització del Sàhara Occidental. El secretari general del Polisario ha reiterat la «determinació i fermesa» del poble sahrauí en la consecució de l'objectiu de la independència.



Endemés d'aquest important encontre, la delegació balear ha desenvolupat un intens programa de reunions amb els responsables del Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí (PISIS) un programa de continuïtat de dècades de l'AAPSIB, amb el president del Parlament Sahrauí, i el ministre de Salut sahrauí.



Seguidament, la delegació balear als campaments de refugiats sahrauís ha realitzat una visita a l'Hospital Nacional de la RASD. Aquest és el principal hospital sahrauí i és a on realitza les intervencions quirúrgiques la delegació d'urologia de l"AAPSIB que, dirigida pel doctor Joan Antoni Pascual, visita els campaments de refugiats sahrauís.