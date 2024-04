La Conselleria d’Educació crea 102 places noves del primer cicle d’Educació Infantil a tres escoles

La Conselleria d’Educació i Universitats ha anunciat que, a partir del pròxim curs escolar, implantarà cursos del primer cicle d’Educació Infantil a tres centres públics de Mallorca.

El conseller Antoni Vera, acompanyat de la directora general de Planificació i Gestió Educatives, Catalina Ginart; de la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Neus Riera; de la directora del CEIP Anselm Turmeda, Laura de Haro, i de la secretària del centre Paula Pascual, ha presentat avui la mesura al CEIP Anselm Turmeda de Palma, que serà un dels centres que acollirà una classe per a alumnes d’1 a 2 anys i una altra de 2 a 3 anys, a partir del setembre. El conseller Vera ha indicat que el CEIP Son Pisà de Palma i el CEIP Joan Veny i Clar de Campos acolliràn, per la seva part, dues aules de 2 a 3 anys cada centre. En total, la Conselleria crearà 102 noves places a partir de setembre en aquests tres centres, que disposen dels espais suficients. En total, s’habilitaran sis noves aules.

El conseller Vera ha indicat que la Conselleria fa feina des del minut zero per la creació de noves places de 0 a 3 per tal d’ampliar l’oferta educativa en el primer cicle d’Educació Infantil, que és gratuïta des del passat mes de setembre a tots els cursos.

Pel que fa a la implantació d’aquest cicle als centres de primària públics, el conseller Vera ha deixat molt clar que es farà «de manera progressiva però ferma i sempre garantint les necessitats dels nins i nines».

En aquest sentit, la Conselleria d’Educació i Universitats ja ha començat la tramitació pertinent per a poder adequar els espais dels CEIPs Anselm Turmeda, Son Pisà i Joan Veny i Clar. Aquesta mesura s’ha adoptat per donar resposta a les necessitats de les famílies, sempre respectant el ritme dels alumnes del primer cicle d’Educació Infantil.

Pel que fa a la dotació de personal, la Conselleria d’Educació i Universitats equiparà els centres amb un Auxiliar Tècnic Superior d’Educació Infantil per a cada aula de primer cicle d’Educació Infantil i també amb un mestre, que farà les tasques de coordinació.

A més, el conseller Vera ha recordat que la Conselleria d’Educació i Universitats fa feina per enllestir el nou Pla d’Infraestructures i ha assenyalat que tots els centres de primària que es projectaran a partir d’ara a les Illes Balears tendran incorporat el primer cicle d’Educació Infantil (de 0 a 3 anys).

El conseller ha fet aquest anunci coincidint amb el primer dia d’obertura del termini durant el qual les famílies poden sol·licitar plaça en un centre per als seus fills i filles de 0 a 3 anys. A dia d’avui, la Conselleria d’Educació i Universitats té 12.030 places de 0 a 3 anys repartides entre els 115 centres de la xarxa pública i els 99 centres de la xarxa complementària, incloent-hi les 102 que es crearan als tres centres públics esmentats.

Cal indicar que les places de nova creació no estaran disponibles durant el procés de sol·licitud de plaça, que estarà vigent fins al 3 de maig. S'hauran de sol·licitar fora de termini, que començarà dia 4 de maig. En aquest sentit, el conseller ha dit que les 102 places habilitades als tres CEIPs s’assignaran a les famílies que estiguin en llista d’espera o es podran sol·licitar fora de termini, és a dir, una vegada s’hagin publicat la llista d’admesos a cada centre.