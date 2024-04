El GOB se suma a les mobilitzacions 'Canàries s'esgota' en contra dels «impactes salvatges» del turisme

El GOB ha expressat la seva solidaritat i suport a la campanya 'Canàries s'esgota' contra els «impactes salvatges» del turisme i la «devastació del territori» que comporta, ja que les Balears estan «sotmeses a pressions idèntiques».

L'entitat ecologista ha indicat que han mantingut el contacte amb els impulsors d'aquesta iniciativa i que van iniciar una vaga de fam col·lectiva i indefinida el passat 11 d'abril, per l'inici d'uns projectes turístics, que han estat «la gota que ha fet vessar el tassó», a la Tejita i Cuna del Alma.

El GOB ha detallat que una de les companyes que participen en aquesta protesta aquest dimecres es trobava en estat crític i va haver de requerir una ambulància.

'Canàries s'esgota' és una iniciativa que neix de la «desesperació» d'una societat que intenta alertar de la «precarització vital, pobresa, exclusió, degradació ambiental, impossibilitat d'accedir a un habitatge i un govern que mira cap a una altra banda, fins i tot després de set dies de vaga de fam».

En el manifest de les entitats convocants han ressaltat que han intentat paralitzar les obres per la via legal, s'han manifestat, publicat estudis i duit les protestes a diferents institucions i encara així han vist que «no se'ls escolta».

«Mentre l'elit econòmica celebra un creixement del PIB del 3,9 per cent, la realitat de les persones residents és molt diferent amb retallades d'aigua, habitatge inaccessible, salaris de misèria, pobresa galopant i un medi ambient a prop del col·lapse», han argumentat.

En aquest sentit, han atribuït al que consideren com el «principal culpable» d'aquesta situació al monocultiu turístic, «un model depredador que exprimeix els recursos naturals, destrueix el territori i deteriora la qualitat de vida de la població local».

Per això, l'única solució que veuen és un «canvi en el model productiu» i han assenyalat que és «necessari aturar ja el creixement turístic a les Canàries».

D'aquesta manera, reclamen una moratòria turística i suspensió cautelar de tots els macroprojectes turístics en marxa, la paralització definitiva de les obres de l'Hotel de La Tejita i que no es reiniciïn les obres il·legals de Cuna del Alma.

«Canàries s'esgota, i per això s'ha arribat a aquesta situació extrema en la qual es posa en joc els cossos i les vides dels manifestants per defensar el present i el futur de les illes», han reivindicat.

A més, han recriminat al president de Canàries, Fernando Clavijo, que «no s'hagi dignat a donar resposta a les reivindicacions del col·lectiu».

Per aquests motius, entitats i iniciatives ciutadanes preparen per a aquest dissabte 20 d'abril una mobilització sota el lema 'Canàries té un límit' a totes les illes i a les quals es sumaran diverses concentracions a ciutats com Madrid, Màlaga, Granada, Berlín i Londres.

A Mallorca, les entitats organitzadores de la contracimera i manifestació del passat octubre sota el lema 'Menys Turisme, més vida' convoquen també per al dissabte una roda de premsa, a les 10.30 hores, en les escales de la Catedral.