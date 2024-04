Convocatòria urgent: la Plataforma Menorca per la Pau organitza una protesta en contra de l'arribada de la Fragata Navarra

Des de la Plataforma Menorca per la Pau han volgut mostrar aquest dissabte el seu «rebuig» davant l'arribada aquest diumenge, dia 14 d'abril, al port de Maó de la Fragata Navarra, que forma part d'una flota de l'OTAN en el marc de l'operació 'Sea Guardian'. «No podem quedar-nos immòbils, cal respondre amb rapidesa i contundència», han dit des de la plataforma.



Conformada per més de trenta organitzacions de la societat civil, agrupacions polítiques i sindicats, a més de nombroses persones a nivell individual, la plataforma constitueix una mostra de la societat menorquina que expressa «la ferma convicció de repulsa contra les guerres». «Traslladem doncs la profunda disconformitat per no prestar atenció al clam que va sortir de la manifestació de diumenge passat i un clamorós enuig vers la planificació de la violència i el bel·licisme de l'Organització del Tractat Atlàntic Nord, que arrisquen la pau i la justícia social per participar en conflictes que no són dels pobles sinó contra els pobles», ha dit la plataforma.



Davant això, les entitats que conformen la plataforma han convocat a tota la ciutadania per a aquest diumenge, 14 d'abril, a les 18 hores en la plaça Rochina per a expressar «la nostra repulsa a l'arribada de la Fragata Navarra».