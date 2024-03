OCB: «Cap agressió a la llengua catalana quedarà sense resposta»

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha denunciat aquest dimecres que «sense l’adequada capacitació lingüística dels empleats públics, ni l’administració municipal pot funcionar normalment en català ni els ciutadans s’hi poden adreçar».

L'Entitat degana en la defensa de la llengua i l'autogovern, ha retret a PP i VOX que hagin «trencat unilateralment» els consensos lingüístics dels darrers 40 anys a l'Ajuntament de Palma.

Així ho ha criticat l'OCB aquest dimecres arran d'una proposició de VOX aprovada en el ple municipal que, segons l'entitat, «vulnera la legislació lingüística de les Balears».

L'entitat ha assegurat que estarà vigilant per «interposar les accions judicials corresponents». «Cap agressió a la llengua catalana quedarà sense resposta», ha advertit.

També ha reclamat al batle de Palma, Jaime Martínez, que no surti del marc estatutari i legal en matèria lingüística i que «no es deixi arrossegar per l'extrema dreta antimallorquina en les seves polítiques d'odi contra el català».

El president de l'OCB, Antoni Llabrés, ha assenyalat que la Llei de Normalització Lingüística estableix que la llengua pròpia de les Balears és també la de les seves institucions, una qüestió que reitera la Llei de Capitalitat de Palma i, a més, el reglament de normalització lingüística de 1987 estableix que el català és la llengua usual de l'administració municipal.

En aquesta línia, ha assegurat que si s'elimina l'exigència de coneixement de català per als funcionaris i empleats públics, l'administració «no pot funcionar normalment en aquesta llengua». «Els ciutadans de Palma no podran exercir el seu dret lingüístic amb normalitat de comunicar-se amb l'administració i rebre resposta en la seva llengua de preferència, en aquest cas el català», ha conclòs.