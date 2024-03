ARCA assegura que la demolició de l'edifici Miralmar «no està emparada per cap llicència»

L'Associació per a la Defensa del Patrimoni de Mallorca (ARCA) ha emès una advertència contundent sobre la demolició de l'edifici Miralmar a Palma. Segons ARCA, aquesta acció «no està emparada per cap llicència», ja que no es disposa de cap autorització per a «reforma i ampliació». Aquesta conclusió s'ha obtingut després de revisar detalladament l'ordre del dia i l'acta de la reunió del Consell de la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma del 17 de gener de 2023.



En una declaració pública, ARCA ha destacat que l'edifici situat al carrer Rector Vives 54 de Gènova, a Palma, només compta amb una llicència per a ús residencial. Això ha portat l'associació a posar en coneixement de la Regidoria d'Urbanisme aquesta situació, insta a dur a terme una inspecció urbanística i a tramitar els corresponents expedients de disciplina urbanística.



A més, ARCA ha emès un comunicat alertant de la pèrdua patrimonial que suposaria la demolició de Miralmar, una construcció singular a Gènova, erigida el 1926. Aquest edifici havia estat inclòs en les al·legacions al pla general, ja que consideraven que el seu enderrocament representava una pèrdua per al barri a causa de la manca d'un pla urbanístic adequat. Així, l'associació fa una crida a protegir i preservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat.