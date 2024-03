El RCD Mallorca rebrà 2,6 milions d'euros per a promocionar les Illes Balears com a destinació turística

El Govern, mitjançant l’Agencia d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), i el Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT), han signat un conveni per a patrocinar de manera conjunta el RCD Mallorca. Aquesta acció s’engloba en «la política de promoció turística tant del Govern com del Consell de Mallorca, i aprofita l’exposició internacional que ofereix el patrocini d’un equip de primer nivell en la primera divisió de la lliga espanyola de futbol».

El patrocini constarà d’un pressupost de 2’6 milions, dels quals l’AETIB aportarà un màxim d’1.678.940 € i la resta, l’FMT, amb una primera partida de 500.000 € destinada a la temporada 2023-2024 i una segona, també de 500.00 €, per a la temporada 2024-2025.

Amb aquest acord, «les Illes Balears com a conjunt i de forma individual tindran presència en la indumentària del RCD Mallorca, equip que competeix en la primera divisió del futbol espanyol i que disputarà la final de la Copa del Rei d'aquesta temporada», han assenyalat.

El patrocini amb el RCD Mallorca constituirà una estratègia de promoció turística indirecta per a les Illes Balears en conjunt com a destinació pròpia perquè impactarà en una audiència global de més de 128 milions de persones, repartida en més de 20 països. Així mateix, destaca que aquest club generi anualment més d'1.000.000 d'impactes en audiència a països d'interès estratègic per a la nostra comunitat com ara EUA, Japó, Mèxic i altres mercats europeus.

Ateses aquestes i altres dades, el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaime Bauzá, considera que aquest tipus de patrocini de les administracions públiques és «d’interès general per a les Illes Balears»: «La possibilitat de captació de turisme esportiu per mitjà d'aquest patrocini casa a la perfecció amb l'estratègia turística del Govern i amb la intenció de potenciar el turisme esportiu i el turisme cultural», assegura.

Per la seva banda, el Consell de Mallorca considera que accions com aquesta constitueixen un aparador de rellevància en la construcció de la marca Mallorca perquè impulsen la visibilitat mundial de la destinació i la seva idiosincràsia, i són també un potent canal de comunicació. En aquesta línia, un acord d'aquestes característiques «permetrà treure a la llum el producte local de Mallorca i el seu teixit empresarial, i contribuirà a fomentar un orgull de pertinença per tal com la massa social del club és, sens dubte, representativa de la societat mallorquina».

A més, en paraules del conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez Díaz, l'acord servirà també per a «projectar la imatge que tant el Govern de les Illes Balears com el Consell de Mallorca volen impulsar, tant cap a fora com cap a dins, amb la convivència com a propòsit i amb la protecció i regeneració de les qualitats que fan de les Illes Balears un lloc meravellós per viure-hi, tant per als residents permanents com per als temporals».