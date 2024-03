Projecte Home llança una campanya per a atendre dones amb addiccions des d'una perspectiva de gènere

Projecte Home Balears ha anunciat el llançament de la campanya 'Dones amb Projecte' amb la qual pretén atendre dones que tenen alguna addicció que pot estar aparellada al consum d'una substància o no.

D'aquesta manera, l'entitat pretén, d'una banda, conscienciar a dones que depenen en el seu dia a dia de l'alcohol o els psicofàrmacs per a afrontar determinades situacions, però el consum de les quals està socialment acceptat i no es considera de risc, i, per la un altre, dirigir-se a dones que travessen alguna addicció, aparellada o no a substàncies, i encara no han trobat un lloc que doni resposta a les seves necessitats.

En un comunicat, Projecte Home Balears ha explicat que aquesta ha estat una de les iniciatives que ha presentat amb motiu del 8M, «conscients de les desigualtats que encara existeixen avui dia», per la qual cosa pretenen abordar la realitat «amb la mirada posada en la perspectiva de gènere».

El lema de la jornada del 8M en Projecte Home Balears ha estat el de 'Juntes construïm igualtat', amb el qual fan referència al camí recorregut i el que queda per recórrer per a «la consecució d'una igualtat real».

Per a la celebració del Dia Internacional de la Dona s'han preparat una sèrie d'activitats que han servit per a donar visibilitat al col·lectiu de dones que formen Projecte Home Balears, des de les usuàries que volen transformar les seves vides, a les que donen una mà amb el voluntariat i les dones treballadores que «cada dia donen el millor d'elles mateixes perquè Projecte Home Balears continuï endavant».

Entre els actes desenvolupats per l'organització han figurat classes de ioga, un esmorzar, la lectura d'un manifest o una dinàmica grupal.