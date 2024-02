Consells i ajuntaments han presentat 303 projectes per a «millorar» les zones turístiques

Ajuntaments i consells han presentat un total de 303 candidatures a la convocatòria de subvencions per a finançar actuacions per a la «millora de la competitivitat en l’àmbit turístic», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation.

Acabat el termini de presentació, el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, acompanyat pel director general de Turisme, Josep Aloy, ha informat del resultat provisional de la convocatòria: 303 projectes per valor de 191.959.247 euros. 265 d’ells han estat proposats per 56 ajuntaments, 33 pels quatre consells i 5 per altres entitats locals.

Durant les properes setmanes els tècnics analitzaran i donaran resposta a les peticions. Cal recordar que la convocatòria tenia un import assignat de 60,5 milions d’euros, 44,5 per al programa 1 (dirigit a tots els municipis) i 16 milions per al programa 2, destinat a zones saturades i madures definides actualment a la normativa turística.

En aquest sentit, el conseller Bauzà ha assegurat que es trobarà sortida a tots aquells projectes que quedaran fora d’aquesta convocatòria, «ja sigui a través de l’Impost de Turisme Sostenible com de noves subvencions que es publicaran en breu».

Millora de les infraestructures públiques

Per illes, Mallorca ha presentat 213 projectes per un import de 152,9 milions d’euros, seguida d’Eivissa amb 75 (27,7 milions d’euros). Menorca ha proposat 12 expedients per 9,5 milions d’euros i Formentera 3 que representa 1,9 milions d’euros.

Quant al tipus d’actuació, al programa 1, majoritàriament van destinades a la millora de l’atractiu d’infraestructures públiques (195 projectes), per promoure el turisme, la gestió mediambiental i el tractament de residus, la promoció de la mobilitat sostenible, així com la requalificació d’infraestructura turística obsoleta. Per darrere van els projectes dirigits al reforç dels serveis públics (24) en zones d’especial influència turística, com serveis administratius, seguretat i sanitaris, i la formació vinculada al sector turístic (23). 9 projectes tracten el desenvolupament de productes turístics alternatius, 6 la creació d’incentius per facilitar la connectivitat i perquè les empreses turístiques operin fora de la temporada alta, 2 la promoció com a destinació turística d’interès històrico-cultural i 2 destinats a les promocions estratègiques adaptades a les diferents estacions de l’any.

Al programa 2 s’han presentat 3 programes de cada una de les tipologies: La primera orientada a la millora de zones d’excessos o zones saturades i madures i la segona per a projectes de regeneració i renaturalització de zones turístiques.

Bauzà ha agraït la resposta de les entitats locals, que «en un temps rècord han posat tot el seu esforç per presentar projectes necessaris per millorar espais públics, per la formació, la desestacionalització i l’aposta per un turisme de qualitat». «Aquesta convocatòria és resultat del fracàs i la desídia de la primera convocatòria, que ens ha duit a aquesta situació d’urgència per emprar aquests fons europeus».