Mallorca torna a ser pionera: 20 anys després de tenir el primer Guàrdia Civil gai, un agent s'acull a la llei Trans i es declara dona

Segons s'ha fet públic gràcies a una informació elaborada per Javier Jiménez per al diari Ultima Hora, un veterà agent de la Guàrdia Civil de Mallorca s'ha acollit a la Llei trans i s'ha declarat dona. Es tracta d'un canvi de gènere inèdit a l'Illa i la Comandància palmesana, on està destacada, ha estat informada de la seva nova condició perquè posi en marxa els protocols necessaris.

Des del destacament de la Guàrdia Civil a Palma s'ha informat la Direcció General a Madrid, i ara el tractament de l'abans funcionari en les circulars o escrits que pugui rebre s'ha adequat a la seva nova condició. «S'han modificat la bases personals que constaven en la Comandància perquè aquesta persona s'ha declarat dona. Per descomptat no hi ha cap intenció de canviar-ho d'unitat o modificar la seva jornada laboral», explica Ultima Hora.

Respecte a l'autodeterminació de gènere

També a Eivissa un altre agent ja ha iniciat les tràmits per a canviar de sexe. El 17 de febrer de l'any passat va ser aprovada en el Congrés dels Diputats la Llei trans, impulsada per la llavors ministra d'Igualtat, Irene Montero, de Podemos.

El text suprimeix l'obligació d'aportar informes mèdics que acreditin la disfòria de gènere i la prova de dos anys de tractament hormonal, com ocorria fins ara per als adults. La Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI tenia com a punt més polèmic l'autodeterminació de gènere.

Els temps van canviant

L'any 2002, el diari Ultima Hora revelava el cas d'un agent de la Guàrdia Civil destinat a Vilafranca, que va ser el primer de tot l'Estat a declarar públicament la seva homosexualitat. Es tractava de Joan Miquel Perpinyà, que va aparèixer amb un tricorni en la portada de la revista Zero: «Som guàrdia civil i gai».

L'afer va resultar un escàndol i després de passar pels despatxos de la delegada del Govern espanyol a les Balears, que en aquella època era Catalina Cirer i del del director de la Guàrdia Civil, Santiago López Valdivielso, va acabar al despatx del ministre espanyol de l'Interior.

El 'cas' es va 'resoldre', al cap d'uns anys, amb una pensió vitalícia a canvi que no tornàs a comparèixer per una caserna del cos armat.