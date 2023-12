Les Balears estudiaran la possibilitat de limitar els cotxes de benzina el 2030

El Govern estudiarà la possibilitat de limitar els cotxes de benzina el 2030 per a intentar assolir l'objectiu de descarbonització total, dins del programa per al qual les Illes Balears han estat seleccionades per la Comissió Europea.

Així ho han detallat aquest divendres en una roda de premsa el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, i el director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu.

Segons han explicat, volen estudiar la viabilitat d'aplicar una limitació dels vehicles de benzina, «i si no és factible, veure fins on es pot arribar».

Tancar centrals tèrmiques i mesures per a agilitzar les energies renovables i el transport verd són altres dels reptes que afrontarà l'Executiu, juntament amb els operadors energètics i la resta d'organitzacions implicades en aquest projecte.

Sáenz de San Pedro ha expressat la seva «satisfacció» perquè la comissió hagi seleccionat les Balears, de més de 30 arxipèlags europeus per a aquest programa pilot, i amb el qual pretén donar «un impuls decidit a totes les polítiques de descarbonització i lluita contra el canvi climàtic».