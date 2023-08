Els socorristes de les Balears han realitzat, enguany, 17.468 assistències i més de 100.000 actuacions per comportaments imprudents

Els serveis de salvament i socorrisme de Balears han realitzat 17.468 assistències i més de 100.000 actuacions per comportaments imprudents des de l'1 de maig, amb l'inici de la temporada de bany.

La Conselleria de Presidència i Administració Pública ha informat aquest dilluns que, del total d'assistències, 17.248 han estat resoltes sense necessitat d'evacuació a un centre hospitalari. Per part seva, els 219 casos restants han estat incidents greus en els quals han participat organismes externs al servei municipal de salvament.

Fins al moment s'han fet 385 intervencions aquàtiques, 114 per corrents de retorn, 72 per onatge, 64 per haver-se allunyat molt de la platja i 52 per altres circumstàncies.

En aquest sentit, del total d'intervencions, 184 s'han realitzat amb bandera groga i 11 amb bandera vermella. En aquests casos, 366 vegades les actuacions han acabat sense trasllat a un centre sanitari i l'usuari ha continuat gaudint de la platja.

En relació a les actuacions per comportament imprudent, les més comunes guarden relació amb embarcacions sense motor en zones de bany (13.237), banyistes en canals d'embarcacions (12.138), usuaris en zones perilloses (13.205) i embarcacions de motor en zones de bany (6.010), entre altres.

Quant als ofegats en platges i piscines, la Conselleria ha informat de 24 defuncions, 18 d'ells en platges. Per illes, set varen ser a Mallorca, quatre a Menorca, sis a Eivissa i un a Formentera.

A més, en set dels casos l'ofegament es va produir en platges vigilades amb servei de salvament, rescat i socorrisme; tres fora d'horari i vuit en platges sense vigilància.

Durant la passada temporada de bany va haver-hi un total de 55 morts en el mitjà aquàtic, 46 en platges i nou en piscines, i durant 2021 varen perdre la vida 47 persones, 35 a les platges i tres en piscines.

Recomanacions

Per a evitar possibles ofegaments, el Govern ha donat una sèrie d'indicacions, entre les quals destaquen respectar les normes en les zones aquàtiques, no abusar de l'alcohol o fer cas dels consells d'autoprotecció.

Concretament, han recomanat que a la platja, si s'observa a alguna persona amb problemes a l'aigua, és necessari avisar immediatament al socorrista o telefonar al 112, i en cap cas llançar-se a rescatar a una persona si no s'és expert en rescat aquàtic.

En segon lloc, han instat a respectar la senyalització. Cal recordar que amb bandera vermella el bany està totalment prohibit, amb bandera verda el bany sí que està permès, amb groga s'ha de tenir precaució davant el perill i la taronja indica que el socorrista no és present.

Així mateix, si es noten esgarrifances o enrampades, és necessari sortir de l'aigua immediatament, alhora que han aconsellat anar amb compte amb els salts i no llançar-se de cap. També han demanat precaució en l'entrada i sortida de l'aigua en zones de roques, entre altres indicacions.

D'altra banda, han ressaltat la necessitat, en les piscines, de fer cas dels senyals de seguretat respecte a l'ús de trampolins o tobogans, així com les que fan referència a la profunditat.

Al seu torn, han indicat que no es pot utilitzar cap mena de material com a pilotes o objectes inflats que puguin suposar un risc per als usuaris i, sobretot, tenir especial compte amb els nins.