Millorar la salut emocional de les persones majors a través de l'humor a les residències de Pòrtol i Maó

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i Somriure Mèdic treballen per a millorar la salut emocional de les persones majors a través de l'humor.

Millorar la salut emocional de les persones majors que conviuen a la residència de Son Caulelles, a Pòrtol, a través de l'estimulació sensorial és el principal objectiu de la iniciativa que duen a terme conjuntament l'IMAS i Somriure Mèdic.

Així, des d'el mes d'abril passat, professionals d'aquesta associació sense ànim de lucre actuen cada setmana en el centre gestionat per l'IMAS amb activitats específiques adaptades al perfil i necessitats dels residents.

«De la mateixa manera en què treballam per a millorar l'atenció sociosanitària que reben les persones majors en les residències, adaptant les cures a les seves necessitats concretes, també és important afavorir una bona salut emocional, i en aquest cas ho feim estimulant les seves habilitats cognitives i socials a través de l'humor», ha explicat el conseller insular de Benestar Social i president del IMAS, Guillermo Sánchez.

El projecte entre l'IMAS i Somriure Mèdic es va posar en marxa el mes d'abril d'enguany i, de fet, Son Caulelles és, juntament amb la residència de Maó, un dels dos únics centres residencials públics per a persones majors on Somriure Mèdic realitza aquest tipus d'intervencions.

A la residència de Pòrtol, les sessions tenen una durada de cinc hores, cada dimecres, i es realitzen de manera coordinada amb el personal sociosanitari de manera individual i grupal, amb un màxim de tres residents per a reforçar vincles entre aquestes persones, o conjuntes de tots els usuaris del centre.

Durant aquestes sessions es fomenta la participació activa de tots els residents, cantant o contant històries, al mateix temps que s'utilitzen el joc i les bromes per a afavorir les relacions positives tant entre ells com entre ells i el personal soci-sanitari per a prevenir possibles situacions d'aïllament social.