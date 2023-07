El detingut en el cas ORA relata els seus tres dies en «un lloc de tortura»

El cap de departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma que fou detingut en el cas del suposat amany del contracte de l'ORA ha assegurat aquest divendres que el calabós en el qual va passar tres dies «era un lloc de tortura en el qual no hi havia noció del pas del temp».

El funcionari, cap de la mesa de contractació en el concurs de l'ORA, ha declarat com a testimoni en la sessió d'aquest divendres del judici en contra els investigadors del cas Cursach, el jutge Manuel Penalva i el discal Miguel Ángel Subirán, i quatre agents de Blanqueig.

«Tenia la sensació que el calabós era un lloc de tortura. Només hi havia una finestra i tres vegades al dia em treien pa sec amb pernil o formatge. Si volia beure aigua havia de demanar permís per anar al bany. Vaig passar tres dies totalment incomunicat pensant què havia fet malament i demanat anar a declarar. No podia dormir», ha relatat.

El funcionari ha explicat que abans de la declaració, un dels agents acusats li oferí declarar en contra de Jaume Roig, Álvaro Gijón i José María Rodríguez per passar de detingut a testimoni.

També s'ha referit a la declaració judicial davant el fiscal Subirán. «Duia la veu cantant i quan tractava d'explicar-me pareixia que no li interessava i passava a la següent pregunta», ha assenyalat, després d'assegurar que el despatx amb fotografies de safaris, «intimidava».

«Pensava que un jutge havia de ser equànime i aquest no ho era», ha afegit seguint amb el seu relat de la declaració. També ha revelat que el jutge li va dir al seu misser que si col·laborava «facilment» passaria a testimoni.

Segons ha apuntat, en el seu domicili els investigadors no cercaren res i no foren a demanar-li al seu despatx. El funcionari ha insistit en el fet que «l'únic que es va fer malament fou la seva detenció, perque el contracte de l'ORA estava ben fet, i per això es va arxivar».

En aquest sentit, ha assenyalat que podia explicar el contracte «perfectament» i que anava a suposar a l'Ajuntament un estalvi de més de 400.000 euros. «Tenia coses que estaven claríssimes i no em deixaren contar-les. Tot duna em sortien amb una altra cosa, a més, després es va descobrir que tenien tota la documentació», ha afegit.

«Quan més ho analitzava, més em sorprenia. No podia entendre que ficassin a algú a la presó sense tenir res», ha continuat. En relació amb la intervenció l'exregidor Álvaro Gijón ha apuntat que estava al marge, encara que era l'encarregat de defensar la qüestió en la Junta de Govern.

Més tard, ha sostingut que és impossible que ningú de la mesa de contractació tengués les ofertes abans que es presentessin.