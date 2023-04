Denuncien que restaurants de Mallorca cobren 2,50 euros per aigua de l'aixeta venuda com «de quilòmetre 0»

L'associació de defensa dels consumidors i usuaris Consubal ha denunciat que alguns restaurants cobren 2,50 euros per aigua de l'aixeta venuda com «de quilòmetre 0». Aquesta pràctica incompleix la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular. (Llei 7/2022, de 8 d'abril)

Alfonso Rodríguez, president de Consubal, ha informat que s'està estenent per molts establiments de restauració servir aigua que anuncien com a «quilòmetre 0» i que en realitat és aigua de l'aixeta que, segons la normativa vigent, haurien de servir de forma totalment gratuïta.

Des de Consubal s'ha traslladat la queixa a la Direcció General de Comerç, Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Rodríguez recorda que els consumidors tenen dret a exigir que se'ls serveixi aigua de l'aixeta als restaurants, «encara que la gran majoria d'aquests negocis incompleixen aquesta obligació».