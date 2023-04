Un estudi determinarà quanta feina, i amb quines condicions, pot fer una cambrera de pis sense danyar-se la salut

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha presentat aquest dilluns, juntament amb representants sindicals i empresarials del sector turístic, la nova metodologia elaborada per l'IBASSAL per a mesurar la càrrega de treball de les cambreres de pis.

Aquesta metodologia, capdavantera a tot l'Estat, és d'obligatori compliment per als establiments turístics des d'aquesta temporada, ja que es va incorporar dins els acords del nou Conveni col·lectiu d'hostaleria. La presidenta del Govern ha assegurat que aquesta és una «iniciativa que ens torna a situar com a capdavanters d'allò que ens fa més justos: treballar per la salut laboral de les cambreres de pis».

Francina Armengol ha recordat que la metodologia que es presenta «fa molts d'anys que s'està lluitat, és una de les reivindicacions històriques dels sindicats» i acompanya una «nova llei turística que posa l'accent en els treballadors i treballadores de l'hostaleria». Finalment, la presidenta ha afirmat que «per ser líder en qüestions econòmiques, les empreses han de funcionar bé i no n'hi ha cap que ho faci si no hi ha bons treballadors i treballadores, però no hi ha bons treballadors i treballadores si no hi ha bones condicions laborals».

Per la seva banda, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha duit a terme una presentació de la metodologia d'anàlisi de mètodes i temps de treball que hauran d'aplicar els establiments turístics per a les cambreres de pis, i reduir així els riscs per a la seva salut.

L'estudi, que ha elaborat l'IBASSAL juntament amb els agents econòmics i socials més representatius de les Illes, suposa el primer treball d'aquestes característiques a tot l'Estat per a mesurar les càrregues de treball de les cambreres de pis, i dona resposta a una reivindicació històrica: millorar les seves condicions de treball.

La metodologia, acordada amb les patronals hoteleres (FEHM, ASHOME i FEHIF) i les federacions de serveis d'UGT i CCOO, permetrà determinar la càrrega de treball de les cambreres de pis en condicions de salut laboral: des de quantes habitacions i tasques són les que podran assumir en una jornada, fins a les condicions de seguretat i salut adequades en què s'han de desenvolupar aquestes tasques.

L'anàlisi de les càrregues de treball ja es va incorporar a l'acord tripartit que Govern i agents econòmics i socials assoliren, i que després es va reflectir en el Conveni col·lectiu d'hostaleria de les Illes Balears entre patronals i sindicats. D'aquesta manera, cada establiment haurà de fer un estudi que determini el temps de treball de les cambreres de pis, en funció dels paràmetres específics de cada centre de treball (dimensions i tipologia de les habitacions, categoria de l'establiment...).

Una metodologia pionera a l'Estat espanyol

De forma resumida, l'anàlisi de mètodes i temps de treball de les cambreres de pis consta de quatre fases.

En primer lloc, s'ha de constituir un grup de treball paritari d'aplicació de la metodologia. El grup està format per representats de l'empresa, representació legal de les persones treballadores (i, en cas de no existir, els treballadors i treballadores podran sol·licitar la participació de representants sindicals), treballadors i treballadores dels llocs de feina analitzats i dels comandaments intermedis i representants dels serveis de prevenció de riscs laborals.

En una segona fase es fa una anàlisi del mètode de treball, que definirà un mètode segur i saludable des d'un punt de vista preventiu que ha de reflectir les tasques, la forma en què s'executen i els equips utilitzats. S'observen quatre elements: la identificació de la feina, la definició de les tasques, l'anàlisi de riscs i les mesures de control.

La Inspecció de Treball podrà intervenir perquè es defineixi correctament el mètode de treball.

Un cop definits els processos de treball d'acord amb els aspectes preventius, la tercera fase és l'establiment dels «temps tipus» que necessita una cambrera de pis per a la neteja de les habitacions. S’aplicarà una fórmula estadística de l’Organització Mundial del Treball per determinar el nombre de mesuraments.

Per als mesuraments es tendran en compte diferents aspectes: el tipus d'habitació, el tipus de neteja, la jornada laboral, els suplements de temps per fatiga o les necessitats personals...

Finalment, amb aquest estudi quedarà fixada la càrrega de treball a realitzar (nombre d’habitacions i tasques) per a cada cambrera de pis. La Inspecció de Treball controlarà la bona aplicació de la metodologia i, si no es compleix corregirà o sancionarà, si n’és el cas.