Borrasca Juliette: Aquest dimecres, 147 caigudes d'arbres, 71 inundacions de baixos i 39 assistències a carreteres

Emergències 112 de les Balears ha atès aquest dimecres, fins a les 19.00 hores, un total de 520 incidents a causa de la borrasca Juliette, 487 dels quals s'han registrat a Mallorca --49 a Manacor, 45 a Felanitx i 48 a Pollença--, altres 28 s'han donat a Menorca i cinc, a Eivissa.

Segons ha detallat el servei en un missatge en Twitter recollit per Europa Press, entre les incidències destaquen 147 per caigudes d'arbres, 71 per inundacions de baixos i 39 assistències en carreteres.

Des d'Emergències han recordat que, a pesar que el temps hagi millorat aquest dimecres, la Serra de Tramuntana continua tancada i ha demanat a la població que no s'acosti a veure la neu, ni amb cotxe ni a peu.

«Entre tots hem d'ajudar a l'operatiu que està treballant per a rescatar les persones que segueixen atrapades», han expressat.