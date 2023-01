Implanten un sistema d'assemblees per a promoure la participació d’usuaris i familiars a les residències de gent gran de Mallorca

Que usuaris i familiars formin part de manera dinàmica i activa en el dia a dia i en les decisions i canvis que es produeixen en les residències per a gent gran; amb aquesta idea, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha creat un espai participatiu en xarxa a on s’involucra la Direcció Insular d'Atenció Sociosanitària i l'equip directiu i tècnic de cada centre residencial públic de Mallorca, a més dels mateixos residents i familiars interessats.

El sistema, iniciat al novembre de 2022 i que ja s'està desenvolupant a les sis residències que gestiona l’IMAS arreu de l'illa, funciona mitjançant una assemblea, organitzada des de la direcció de cada centre i que es convoca almanco amb una periodicitat semestral en sessió ordinària.

Els temes a tractar varien segons cada centre, però normalment giren entorn de l'atenció i assistència directa als usuaris, activitats programades d'oci, rehabilitació o obertura comunitària, millora dels serveis i de les instal·lacions, novetats sobre equips professionals, etc. El paper dels professionals que participen en aquestes assemblees és explicar els dubtes i prendre nota del suggeriments o de les propostes de millora que sorgeixen.

«Les assemblees estan funcionant molt bé, l'ambient és molt positiu», explica la directora insular d'Atenció Sociosanitària, Elsa Herranz, qui ha assistit a totes les trobades; «recollim moltes aportacions de forma assertiva i en feim seguiment. És un espai obert de diàleg que garanteix el dret participatiu, a la vegada que ens ajuda molt a millorar la rutina de cada un dels nostres centres així com a avançar en la transparència de la gestió».

La celebració d'aquestes reunions, emmarcades en el model d'atenció centrada en la persona que mou tota iniciativa engegada per l'IMAS, ha generat noves accions orientades especialment a la millora de la comunicació entre els centres i les famílies i en benefici, per altra banda, d'una assistència més individualitzada i motivadora de les persones residents.

Es tracta d'una iniciativa, ha explicat la responsable de l'àrea d'Atenció Sociosanitària, que «ha arribat per quedar-se. Moltes persones ens han traslladat el seu agraïment per crear aquest espai comú mitjançant el qual es poden comunicar amb nosaltres de forma directa i fluida. Escoltam i prenem nota de molts comentaris i ens ha omplit de satisfacció rebre moltíssimes mostres de gratitud per la gestió i la qualitat humana de tot el personal que treballa dia a dia amb una vocació impagable. S’ha fet, a més, una menció especial a la protecció de les persones usuàries durant la pandèmia i a l’esforç realitzat perquè els i les residents no perdessin la comunicació amb els seus familiars».