La UOB es planta contra les instruccions d'avaluació de la LOMLOE

Davant la publicació «precipitada i no consensuada» per part de Conselleria de les instruccions per a l'avaluació per aquest curs 22-23, la UOB Ensenyament ha decidit plantar-se a la mesa convocada per aquest dijous per a tractar altres temes.

Prèviament a l'inici de la Mesa, la UOB ha demanat la retirada de les instruccions d'avaluació publicades aquest dissabte i la convocatòria d'una mesa específica per tractar aquestes instruccions i poder-les negociar amb la comunitat docent.

«Si havien anunciat que aquest curs es mostrarien flexibles en la implantació de la LOMLOE no anam per bon camí», denuncien.

Amb l'amenaça d'aixecar-se de la Mesa, al conseller d'Educació, Martí March, no li ha quedat més remei que comprometre's a la convocatòria d'una mesa tècnica per a la propera setmana per a tractar-ho i modificar les instruccions si així s'acorda.