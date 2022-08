Negueruela creu que cal «anivellar» el PIB de les Balears amb el creixement de sectors alternatius al turisme

El portaveu del Govern i conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha considerat que la diversificació econòmica consisteix en el fet que «el Producte Interior Brut (PIB) s'anivelli, no per baixada d'uns sectors econòmics, sinó per creixement d'uns altres».

Així ho explica el conseller, en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual aposta per potenciar sectors alternatius al turisme a l'economia balear, sense que això vagi en detriment de l'activitat turística. «Jo el que crec que cal fer és treballar i diversificar millor, això no significa canviar el model, significa millorar-ho», ha remarcat.

Com a exemples d'avanços realitzats per a la diversificació econòmica illenca, el portaveu esmenta la nova llei turística, la feina en transició energètica feta des de la Vicepresidència del Govern o l'aposta per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Respecte a la nova Llei de circularitat i sostenibilitat turística, aprovada el maig passat en el Parlament, Negueruela veu que la resposta a aquesta normativa «és positiva» perquè, «més enllà de les crítiques, socialment és clar que no fan falta més places, sinó millorar molt més les que n'hi ha». «L'experiència ens diu que si es millora el que tenim i s'aposta per la qualitat, té un efecte directe en major despesa per turista i, per tant, podem mantenir els nostres nivells d'ocupació sense dependre tant de si hem de tenir 16 milions o 15 milions de turistes, perquè això et dona un factor d'inestabilitat molt alt», ha assenyalat.

Després que les Illes hagin superat al juny el nombre de visitants respecte al mateix mes de 2019, amb 2,4 milions, Negueruela opina que les dades «donen la raó» al Govern. «Si estem en plena ocupació sense més places turístiques, vol dir que no necessitem més llits per a generar més ocupació», ha assegurat.

«Si apostem realment per la sostenibilitat, hem de fer un debat de límits i jo crec que la llei ho ha fet», ha indicat el conseller, qui ha recordat que continuar creixent en places suposa «tensar» els serveis públics o el transport en els mesos centrals d'estiu.

També en relació amb la nova llei, el conseller ha ressaltat que les empreses turístiques de les Balears ja havien iniciat en els últims anys una transformació cap a la sostenibilitat i la circularitat i, ara, «es tracta d'homogeneïtzar a tot el sector perquè vagin tots en la mateixa direcció» amb aquesta normativa.

Quant al debat de limitar els vols a l'aeroport de Palma, el portaveu insisteix que el Govern no té les competències en aquesta matèria. «Sempre hem dit que caldria millorar més en la cogestió aeroportuària, sobretot per a veure les arribades i les sortides, quan es concentren més i com afecta la mateixa logística», ha assegurat.

No obstant això, descarta comparar aquesta situació amb els límits que s'han establert als creuers en la capital balear, ja que «l'aeroport no només és la porta de l'entrada de turistes, però els creuers sí». «És l'entrada de persones de les nostres illes que viatgen, persones que es desplacen a la península o persones que treballen aquí», ha afegit.

Creixement del PIB

Malgrat l'actual situació d'inflació, el responsable de Treball preveu que en els pròxims mesos es mantingui la tendència positiva en les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social. «Mai havíem tingut tanta ocupació a les nostres illes. Des del 2008 no teníem una taxa de desocupació tan baixa, estem en plena ocupació. Si hem arribat aquí, no veiem que en els pròxims mesos puguem passar de sobte a un escenari diferent», ha subratllat.

En aquest sentit, davant la situació d'inflació, el conseller insisteix en la necessitat que s'apugin els salaris als treballadors, encara que reconeix que és un tema que han de pactar els agents econòmics i socials. «És clar que la inflació afecta les empreses, però també és clar que afecta els treballadors, per tant, ha d'haver-hi un equilibri», ha considerat.