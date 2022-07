La donació de sang no tanca per vacances

Aquesta setmana el Banc de Sang i Teixits arrenca amb 670 unitats d'hematies quan necessita unes reserves de 1.000 unitats per a atendre tots els hospitals i clíniques de les Illes Balears.

El Banc ha recordat que la donació de sang sempre és necessària i a l'estiu cal més esforç ja que les donacions disminueixen. Cal l'ajuda de tots els grups sanguinis, especialment O+ i O-. Per això, apunten que aquesta setmana hi ha 24 possibilitats per a donar sang:

Dilluns, 25 de juliol

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 8 a 20.30 hores

FELANITX. Estació enològica de 16.30 a 21.30 hores

INCA. Claustre de Sant Domingo de 16.30 a 20.30 hores

PORT DE POLLENÇA. Local AAVV de 16.30 a 21.30 hores

Dimarts, 26 de juliol

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 8 a 20.30 hores

EIVISSA. Banc de sang de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores

INCA Claustre de Sant Domingo de 16.30 a 20.30 hores

PÒRTOL Unitat bàsica de 16.30 a 21.30 hores

SA POBLA CEIP Vialfàs de 16.30 a 21.30 hores

ES MERCADAL Unitat sanitària de 18 a 21.30 hores

Dimecres, 27 de juliol

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 8 a 20.30 hores

PETRA Sala Polivalent camp d'esports Na Capitana CAMP ESPORTS NA CAPITANA de 16.30 a 21.30 hores

SANTA MARGALIDA Casa de Cultura de 16.30 a 21.30 hores

CALA MILLOR Unitat bàsica de 16.30 a 21.30 hores

EIVISSA Banc de sang de 17 a 21 hores

Dijous, 28 de juliol

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 8 a 20.30 hores

SÓLLER Creu Roja de 16.30 a 21.30 hores

PUIGPUNYENT Casa de Cultura de 17 a 21 hores

MAÓ Centre extracció de 17.30 a 21.30 hores

Divendres, 29 de juliol

PALMA. Banc de Sang i Teixits de 8 a 20.30 hores

SON FERRER (Calvià) Unitat Bàsica de 16.30 a 21.30 hores

SÓLLER Creu Roja de 16.30 a 21.30 hores

Dissabte, 30 de juliol

PALMA Banc de Sang i Teixits de 9 a 13.30 hores

MOSCARI Unitat bàsica de 10 a 14 hores

És important demanar cita a la web www.donasang.org