Arriba la desena edició de les jornades 'Construïm el Futur' per a parlar de passat, present i futur de l'educació

Per desè any consecutiu l'Associació Sant Salvador 3.0. torna a organitzar les jornades 'Construïm el Futur' per parlar de passat, present i futur entorn el món i el model educatiu.

La jornada s’organitzarà novament en un sol dia i serà el dissabte 9 d’abril, des de les 9 h fins a les 18.00 h al Teatre d’Artà. Aquesta diada educativa que pretén reflexionar sobre l’educació del segle XXI, té el suport del CC Sant Salvador d’Artà i l’Amipa.

Enguany, hi haurà una primera conferència inaugural a les 9.30 h amb el prestigiós professor José Antonio Fernández Bravo; cinc tallers simultanis a les 11.30 h que precisen preinscripció al formulari online http://jornades.santsalvador.net/ ; i una conferència de clausura a les 16.00 h amb la periodista Mònica Terribas.

Programació:

9.00 h. Teatre d’Artà. Benvinguda.

9.30 h. Teatre d’Artà, “Escuchar para asombrar a la sombra”, José Antonio Fernández Bravo. Conferència. El doctor en ciències de l'educació ens proposa una conferència en què el verb 'escoltar' sigui protagonista per a construir una escola que no existeix.

11.00 h. Pausa - Cafè.

11.30 h. Tallers.

- Salut i primera infància, Marina Andreu.

Lloc: CC Sant Salvador.

- Música i emocions, Júlia Acosta.

Lloc: CC Sant Salvador.

- Despertars dins l'aula i a casa, Sebastiana Duran.

Lloc: CC Sant Salvador.

- Repensem dreceres cap a la igualtat, Miquel Far.

Lloc: CC Sant Salvador.

- Taula Rodona 'Ètica Esportiva'.

Lloc: Teatre d’Artà.

13.00 - 16.00 [Dinar no inclòs]

16.00 h. Teatre d’Artà, “Comunicar a l'aula. Compartir passat; projectar futur”, Mònica Terribas. Conferència. La prestigiosa periodista Mònica Terribas ens parlarà sobre la seva experiència en el món educatiu i de les onades comunicatives que fluctuen dins l'aula.

S’ha concedit el reconeixement de crèdit de formació per a les les X Jornades Construïm el Futur pel Servei de Formació del Professorat, amb 8 hores. Serà imprescindible assistir a les dues conferències i a un dels tallers per a optar al reconeixement formatiu.