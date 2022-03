Aurora Ribot: «A mitjà termini, Mallorca serà circular o no serà»

La vicepresidenta i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca, Aurora Ribot, i el director insular de Residus, Juan Carrasco, presenten les primeres subvencions d’economia circular de la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca per a empreses i autònoms de Mallorca.

La Direcció Insular de Residus ha presentat la primera línia de subvencions d’economia circular del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient amb un import de 150.000 € adreçada a empreses i organitzacions que pretenen centrar el seu model de negoci en l'economia circular a l’illa.

Aurora Ribot ha explicat que «la convocatòria s’enfoca cap al nou paradigma de l’economia circular incrementant l’eficiència en la utilització dels recursos i reduint la dependència de la importació de materials i fonts d’energia».

«Aquesta perspectiva de circularitat no és només una bona opció per al futur de Mallorca. M’atrevesc a dir que a mitjà termini Mallorca serà circular o no serà. Amb subvencions com aquesta volem fomentar també que a la nostra illa hi ha un teixit econòmic capaç de gestionar els residus que genera i, per tant, pot ser circular de forma completa» ha afegit Ribot.

Se subvencionen projectes d’ecodisseny de productes i/o servei, models de negoci basats en la millora de l'eficiència dels recursos, productes o serveis basats en la jerarquia de residus, serveis de retorn de productes usats i noves aplicacions destinades a millorar l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia.

El director insular de Residus, Juan Carrasco, ha explicat que «amb aquesta convocatòria es pretén enfortir el teixit empresarial i disminuir la dependència de recursos exteriors per fer front a situacions sobrevingudes com crisi la pandèmia de la Covid-19 i la crisi de matèries primeres».

La subvenció finançarà fins al 50 % del projecte amb un màxim de 20.000 € per cada un. Els interessants tenen un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB per presentar les sol·licituds (fins dia 21 de març inclòs). Els projectes subvencionables són aquells que s'executin entre dia 1r de gener del 2022 i dia 30 de setembre de l'any 2022.