El Consell de Mallorca posa en marxa un projecte per a promocionar l'illa entre el públic LGTBI+

El Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca ha iniciat un projecte per desenvolupar una estratègia per a promocionar l’illa entre el públic LGTBI+. L’objectiu és elaborar un pla específic que analitzi les característiques més destacades de Mallorca com a destinació que facin possible atreure aquest perfil de turisme.

El desenvolupament d’aquesta iniciativa el durà a terme l’empresa Queer Destinations, experts en consultoria, màrqueting i formació per a impulsar producte turístic enfocat a aquesta comunitat.

Cal destacar que, d'acord amb dades de l'Organització Mundial de Turisme, es calcula que el volum de la comunitat LGBTI+ suposarà prop de 180 milions de viatgers anuals el 2030.

L’objectiu final d’aquest projecte és implementar estratègies de promoció per a atreure aquest segment de mercat sota els criteris de seguretat i d’inclusió, i adaptar el producte turístic a les seves demandes específiques. Així, atenent a les característiques i als canals que es considerin més adients, Mallorca es promocionarà davant aquest públic com una destinació perfecta els 365 dies de l’any, amb un entorn natural, unes infraestructures, un clima i una varietat de productes turístics àmplia.