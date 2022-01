Només 11 dels 67 municipis de les Balears aproven en transparència

Les webs corporatives dels ajuntaments de les Balears no són transparents, segons es desprèn de l'anàlisi conclosa per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el desembre del 2021.

El desembre del 2015 va entrar en vigor la Llei de Transparència 19/2013 que obliga les administracions espanyola, autonòmica i local a publicar a les pàgines web tota la informació d'interès per al ciutadà. Cinc anys després, el grau de compliment de la Llei a les Balears és molt baix. El Mapa Inforpaticipa revela que només 11 dels 67 municipis de la comunitat obtenen un aprovat (el 16%) i només un (1,5%) aconseguiria l'obtenció del segell InfoParticipa de la UAB.

Els ajuntaments amb aprovat són Santa Eulària des Riu, Inca, Palma, Calvià i Maó, Marratxí, Ciutadella, Eivissa, Es Castell, i Sant Llorenç des Cardassar i Sant Lluís. Per a aconseguir el Segell Infoparticipa, els ajuntaments han de complir entre el 75 i el 95% d'indicadors, segons el nombre d'habitants del municipi. La certificació és anual perquè el compliment de la transparència ha de ser continu.

El model d'anàlisi, dissenyat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP, UAB), actualment constituït com a grup de recerca ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència), integra 52 indicadors que valoren dos tipus de criteris de validació: que hi hagi informació actualitzada referida de la gestió i que estigui correctament situada i fàcilment localitzable. La metodologia té en compte dues grans variables: transparència de la corporació i informació per a la participació, segons explica la investigadora responsable del projecte, la doctora Marta Corcoy.

La darrera anàlisi precedent feta pública a les Balears es va desenvolupar el gener de 2016, a càrrec dels doctors Manuel Aguilera, Ángeles Durán i Joan Matas, professors del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG), en el marc del projecte de recerca 'Comunicació i periodisme per a la participació ciutadana en el seguiment i l'avaluació de la gestió dels governs locals', dirigit per la UAB i finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat per al període 2013-2015. L'equip de les Balears va avaluar llavors els 22 municipis de les Illes Balears amb més de 10.000 habitants i només dos complien la Llei de forma acceptable, amb un notable (Palma i Eivissa: el 9%), i únicament tres més aconseguien l'aprovat: Santa Eulària des Riu, Calvià i Maó. En conclusió, el 78% dels ajuntaments de les Balears suspenien en transparència informativa (17 de 22).

La UAB realitzarà una nova anàlisi durant el segon trimestre de 2022 i té previst fer un lliurament públic del Segell a les Balears.