34 visites, 14 inspeccions i 22 actes esteses a l'oci nocturn durant la nit de Cap d'Any

El dispositiu especial per a la nit de Cap d'Any i dia 1 de gener va realitzar 34 visites, 14 inspeccions i 22 actes esteses. En concret, el dispositiu es va centrar a comprovar el compliment de la normativa de la Covid-19 vigent i a confirmar que els locals que havien anunciat que no farien festes estiguessin tancats.

Del conjunt d’actes esteses, 13 van ser de la Policia Local de Palma i 9 del Govern, 3 conjuntes amb la Guàrdia Civil espanyola i la Policia Local d'Alcúdia; totes per infraccions lleus, com ara la mala senyalització de la capacitat, la manca de distàncies o les màscares mal col·locades. Cal tenir en compte que aquest dispositiu va dur a terme tasques preventives durant la darrera setmana, cancel·lant pràcticament totes les festes previstes amb una gran concentració de persones, les quals suposaven més risc per a la salut de la ciutadania.

La conclusió és que l'any ha començat amb normalitat, ja que els incidents més rellevants van ser el tancament de dos locals i la paralització d'una festa il·legal per part de la Policia Local de Palma», han explicat des de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. El dispositiu va ser coordinat per la Direcció General d'Emergències i Interior en col·laboració amb els inspectors del Consell Insular de Mallorca, les policies locals, la Guàrdia Civil espanyola i la Policia Nacional espanyol.