El PSC guanyaria les properes eleccions de Catalunya, segons el CEO

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) guanyaria les eleccions al Parlament català i aconseguiria entre 35 i 42 escons, mentre que ERC seria la segona força més votada amb entre 26 i 32 diputats, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Així consta als resultats de la primera onada del Baròmetre d'Opinió Política de 2024, realitzada amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys entre el 9 de febrer i el 7 de març i que ha presentat aquest dijous el director del CEO, Jordi Muñoz, en roda de premsa.

Junts seria la tercera força més votada i obtendria entre 24 i 29 escons, seguida del PP (9-13); els Comuns (8-13); VOX (9-13), i la CUP, amb entre 7 i 10 escons.

Pel que fa al percentatge de vot, el PSC se situa en primera posició entre el 25 i el 29%; seguit per ERC (17-20%), Junts (15-18%), Comuns (7-10%), PP (7-10%), VOX (7-9%), CUP (5-7%), i Ciudadanos (1-2%), per la qual cosa no aconseguiria representació a la Cambra catalana.

Transferència i retenció de vot

Els Comuns i la CUP presenten les taxes més elevades de retenció de vot: el 86% dels votants del partit de Jéssica Albiach el tornarien a votar, mentre que el 81% dels simpatitzants dels cupaires tornarien a votar la CUP.

El 75% dels votants del PSC mantendrien el vot als socialistes, el 76% dels d'ERC votarien una altra vegada els republicans, i el 72% dels votants de Junts farien el mateix.

Per contra, Cs i VOX són els partits amb la taxa de retenció de vot més baixa: el 62% dels votants de VOX tornarien a votar els d'Ignacio Garriga, el 14% votaria el PP i un 10% votaria en blanc, s'abstindria o es mostra indecís.

En el cas de Cs, només un 17% dels seus votants mantendria el vot al partit taronja: el 33% votaria en blanc, s'abstindria o es mostra indecís, el 28% votaria el PP, el 17% ho faria el PSC, i un 5% votaria VOX.

Resultats de 2021

A les eleccions del 2021, el PSC i ERC varen obtenir 33 diputats, Junts en va obtenir 32, VOX 11, la CUP 9, els Comuns 8, Cs 6 i el PP 3.