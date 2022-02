Jordi Sànchez presenta una nova querella contra Pablo Casado per calúmnies i injúries

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha presentat al Tribunal Suprem espanyol aquest dilluns una nova querella contra el líder del PP Pablo Casado per aturar les seves mentides. Concretament, l'acusa d'un delicte de calúmnies amb publicitat o alternativament d'injúries, segons ha explicat el mitjà digital ElNacional.cat.

El penalista Jordi Pina ha exposat que Casado va proferir calúmnies en un acte públic del seu partit a Saragossa, el 19 de desembre de 2021, on va afirmar que Sànchez «havia destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil», i després en el seu compte a Twitter va definir el polític català com «un delinqüent condemnat a 9 anys de presó per (...) haver destrossat patrulles policials». El líder de Junts considera que aquestes afirmacions vulneren el seu dret a l'honor i que no es poden permetre «aquestes falsedats» en l'empara de la llibertat d'expressió.

L'advocat ha recordat que la resolució de la sentència del TS el 2019 deia que «els vehicles de la Guàrdia Civil van ser danyats per alguns manifestants no identificats» i «en cap cas per Sànchez». Per tot això, demana a l'alt tribunal, que demani al Congrés de Diputats que aixequi la seva inviolabilitat política perquè sigui investigat i jutjat per calúmnies.

En la querella, s'insisteix que en una societat com l'espanyola, en què la seva població «ha patit durant dècades la xacra del terrorisme, no hauria de fer falta recordar que les manifestacions de Casado no només atempten contra l'honor de Sànchez i els resta de forces polítiques independentistes catalanes, sinó que suposen una ofensa per a qualsevol ciutadà, en especial les víctimes de terrorisme, frivolitzant amb el seu patiment i instrumentalitzant-les vilment amb finalitats inintel·ligibles».