El PSOE es reuneix amb el president Puigdemont per a avançar en la negociació de la investidura de Sánchez

El secretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, s’ha reunit aquest dilluns amb el president Carles Puigdemont a les dependències que els diputats de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tenen al Parlament Europeu. A la reunió han assistit el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, la presidenta del grup del PSOE al Parlament Europeu, Iratxe García–Pérez i el cap de la delegació socialista al Parlament Europeu, Javier Moreno.

Aquesta trobada presencial s’emmarca en les converses que mantenen ambdós partits per a les condicions d’una eventual investidura i reelecció del president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez.

Tots han coincidit en destacar el bon ambient de la trobada i han constatat que aquestes negociacions avancen en la bona direcció. Per aquesta raó, s’han emplaçat a seguir parlant en els pròxims dies.

El PSOE defensa l'amnistia davant la militància

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha defensat, mitjançant una carta a la militància del PSOE, els efectes positius d’aplicar una amnistia als encausats del procés d'independència de Catalunya: «Tinc la certesa que el temps ens donarà la raó».