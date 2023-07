'Un crit', del grup Terra i Sal ressona entre els llibres de Quart Creixent

Aquest dissabte, 15 de juliol, el grup musical Terra i Sal va presentar el seu primer disc titulat 'Un crit', a la llibreria Quart Creixent, de Palma. Abans de l’actuació, la musicòloga i oboeista Marga Ramis, va conversar amb els quatre components principals de Terra i Sal. La presentació d'aquest esdeveniment musical va ser a càrrec de Jaume Corbera, filòleg i professor emèrit de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i un dels fundadors de Quart Creixent.

Terra i Sal va néixer amb la intenció de llançar un crit de revolució a través de la música. El grup format per l'eivissenc Carlos Ribas, guitarra; i les mallorquines Paula Gorrias, amb arrels de Menorca, cantant i teclat; Lidia Pérez, cantant, percussió i guitarra; i Júlia Balaguer, cantant. Tots quatre es varen conèixer estudiant a la UIB. Tot i no voler tancar-se en un estil, defineixen la seva música com una barreja de folk indie gràcies a la seva varietat d’instruments, i sons inspirats en les Illes Balears.

Jaume Corbera va donar la benvinguda a totes les persones que omplien de gom a gom la sala de la llibreria, així com als convidats especials d'aquesta activitat oferta per Quart Creixent, llibreria que du quaranta-un anys contribuint a la defensa i promoció de la nostra cultura i la llengua catalana. Els va agrair que acceptessin la seva invitació de presentar 'Un crit' a Quart Creixent, malgrat les altes temperatures estiuenques i ser migdia d'un dissabte. Corbera va afegir: «Vaig proposar a aquests joves de fer la presentació del seu nou disc aquí, amb l'objectiu de fomentar la música en català, i ajudar a donar-los a conèixer».

Marga Ramis, nascuda a Algaida, va començar dient: «Estic molt contenta de fer la tasca de la presentació. Som oboeista i he participat en aquest treball, per mi ha estat un plaer col·laborar amb Terra i Sal, un projecte tan guapo, divers i original d'uns joves entusiastes, saba nova dins el nostre panorama musical; com també ho és presentar-vos-ho. M'han demanat que expliqués què havia estat per a mi 'Un crit', però el millor és que siguin ells mateixos que s'expressin».

Paula Gorrias va ser la primera a contestar: «Ha estat com llançar un crit, després de molts anys al món de la música; poder entendre i conèixer moltes coses; trobar el meu lloc i el que de debò m'agrada».

Júlia Balaguer va prendre el relleu: «Ha estat trobar un espai on puguis fer les coses que t'agraden, expressar la nostra manera de veure la música i fer-la. Va ser molt divertit».

Carlos Ribas va afegir als comentaris de les seves companyes: «'Un crit' és un mitjà d'expressió, per expressar la nostra opinió sobre diverses qüestions i ser fidels als nostres principis. És un somni fet realitat, el meu somni! Estic molt orgullós d'aquest disc i haver-ho pogut compartir amb gent meravellosa. Em sent molt realitzat!».

Lidia Pérez va ressaltar la unió entre el teatre i la música, i es va referir a la seva situació: «A nivell personal el disc és allò que som. Venc d'una família castellanoparlant i haver estudiat Filologia Catalana em va connectar en cos i ànima amb la cultura i la llengua catalana». A la pregunta plantejada per Marga de com havia estat el procés, ella va contestar: «Ha estat molt llarg de sorgir la idea de gravar un disc, hem estat força temps per promocionar-lo ja que no ens coneixien».

Tots quatre varen reconèixer i varen agrair la col·laboració i la feina de Jaume Gelabert, que va gravar i produir 'Un crit', en va veure un punt de partida. Dels músics, Margalida Ramis, oboè; Tomeu Carrió, baix; Miquel Bennàsar, violoncel; Toni Frontera, percussió; i Lil'Shade, cantant Finalment, varen agrair la col·laboració a Malafolla pel disseny.

Abans de donar pas a l'actuació, Marga Ramis va tenir unes càlides paraules cap a ells: «Estic encantada de veure gent nova amb moltes ganes de fer coses dins el món de la música, amb un estil folk fusió, música fresca i cançons aferradisses. No heu passat per una discogràfica. És una fita molt important al món actual mantenir les vostres creences i ideals, no doblegar-se, no rendir-se, no fer un disc amb l'objectiu de satisfer algú o només per vendre'l; sinó creure en el vostre projecte. Tot això us fa únics i autèntics, i heu fet un disc que la gent gaudirà d'escoltar, com ho farem ara els que som aquí»

'Un Crit’ reivindica la cultura i la llengua illenques, a més de narrar la història de dos enamorats, els quals viuen a una illa diferent, més exactament a Pollença (Mallorca) i Ciutadella (Menorca), dues puntes de les illes encarades. Com a curiositat, part de les lletres de les cançons han estat escrites per aquesta parella, que prefereix romandre a l'anonimat. El disc conté set cançons: 1. Un crit; 2. El secret de la màgia; 3. Dies a casa; 4. Som; 5. Bona nit, blanca roseta - feat. Lil'Shade, (versió d'una cançó popular eivissenca); 6. Sense títol; i 7. D'aquesta manera.

Quart Creixent és la històrica llibreria de Palma. Va ser inaugurada el 12 de febrer de 1982 amb la presència de Joan Brossa, que va presentar el llibre 'Vint-i-set sextines i un sonet'. En foren fundadors Antoni Artigues, Jaume Corbera i Maria Pons, la qual abandonà el projecte al cap de poc temps; posteriorment s'hi afegiren Arnau Amer i Dolors Fernández i, un poc més endavant, Miquel Serra i Jerònia Oliver. La llibreria nasqué amb la voluntat de donar al llibre en català la normalitat que la llengua no tenia a la societat, per això des de l'inici Quart Creixent només ven llibres, revistes, discs, vídeos i jocs en català.