La menorquina Maite Salord s'incorpora a la Secció Filològica de l’IEC

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va aprovar dimecres passat, 14 de juny, la incorporació de tres nous membres a la Secció Filològica: la professora i escriptora Maite Salord, i els professors i investigadors Lluís Payrató i Natxo Sorolla.

Maite Salord Ripoll (Ciutadella, 1965) és professora de llengua i literatura catalanes a l’IES M. Àngels Cardona de Ciutadella i membre de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME). Ha publicat diferents articles sobre literatura menorquina i ha editat el volum Entremesos I (IME, 1997), de Vicenç Albertí i Vidal. Ha estat guanyadora de diversos premis, entre els quals destaquen el III Premi Proa de Novel·la (2021) i el XXIII Premi Joaquim Amat-Piniella, amb la novel·la El país de l’altra riba, així com el Premi de Narració Novel·lada de la XVI Biennal Literària i Artística de les Festes de Sant Joan (1997), amb l’obra I del somni, tot, i el Premi de Narració Curta Illa de Menorca (1999), amb Flor de gessamí.

És autora de la novel·la Com una nina russa (La Galera, 2002). També és autora de textos per a infants i joves: l’any 2003 guanya el IV Premi Contarella de Literatura, en la modalitat de literatura infantil, amb el conte Omplir la nit (Ajuntament de Ciutadella, 2004) i el 2004, el Premi Ciutat d’Olot de narrativa juvenil amb Mar de boira (La Galera, 2004). El 2006 apareix el volum Freqüències (IME, 2006), un recull de comentaris radiofònics en els quals l’autora opina sobre diversos temes d’actualitat. Queda finalista del Premi Sant Jordi de Novel·la 2006 amb l’obra La mort de l’ànima (Proa, 2007).

Lluís Payrató Giménez (Barcelona, 1960) és professor a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, i ha treballat en diversos camps de la pragmàtica, l’anàlisi del discurs, l’etnografia de la comunicació i la lingüística aplicada, especialment pel que fa a qüestions relacionades amb la llengua oral col·loquial i la comunicació no verbal i multimodal. Ha estat investigador principal dels projectes competitius VARCOM (2001-2004), PRAGMAESTIL (2005-2008), COHESTIL (2009-2011) i GRAMPINT (2015-2018). Ha coordinat des del seu inici el 1989, amb Núria Alturo, el grup de recerca GrEPAD (Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs), que va contribuir a l’organització del primer congrés internacional de pragmàtica a Espanya, l’any 1990, a Barcelona.

Actualment coordina el grup consolidat de recerca GEV-UB (Grup d’Estudis de la Variació). Forma part del comitè científic del Centre de Lingüística de la Universitat de Porto i del comitè assessor i de redacció de diverses revistes de la seva especialitat, i des del 2010 de l’Editorial Board de la col·lecció «Mouton Series on Pragmatics» (De Gruyter Mouton). Ha actuat com a avaluador de la investigació, d’una manera habitual, en convocatòries de l’ANEP i d’altres agències avaluadores des del 2003, i ha presidit la comissió específica de professorat lector i professorat col·laborador de l’àmbit d’humanitats (AQU Catalunya, 2010-2015).

Natxo Sorolla Vidal (1980) és professor ajudant doctor al Departament de Psicologia i Sociologia de la Universitat de Saragossa. Ha estat docent en diferents universitats (Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Perpinyà, Universitat de Barcelona) i de diverses matèries (sociologia, tècniques quantitatives, sociolingüística, etc.), i ha estat professor convidat a la Universitat de Groningen, la Universitat de València i la Universitat de Lleida. Ha desenvolupat recerca sociològica, especialment des de la perspectiva de les tècniques d’investigació social quantitativa, l’anàlisi de xarxes socials, la recerca en sociologia del llenguatge i l’anàlisi semàntica. Ha publicat en revistes acadèmiques d’alt impacte, com Journal of Multilingual and Multicultural Development, L1-Educational Studies in Language & Literature o Language Problems and Language Planning. Ha coordinat, des del punt de vista tècnic, diferents informes i publicacions, entre els quals cal destacar la coordinació de l’Informe sobre la situació de la llengua catalana. És membre del comitè de redacció de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana. Ha presentat resultats en diferents congressos internacionals, entre els quals destaquen el Sunbelt Social Networks Conference (INSNA), l’International Conference on Minority Languages (ICML), el Sociolinguistics Symposium o el Congreso Español de Sociología (FES). Ha desenvolupat i liderat recerca en projectes amb diferents equips (UB, URV, UAB, Universitat de Groningen, Universitat de Saragossa i Universitat de Vigo) i distintes temàtiques, amb un programa central de recerca centrat en els marcs teòrics i l’anàlisi empírica en sociologia, la cultura, l’anàlisi de xarxes i el llenguatge.