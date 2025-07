Aquests dies la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha posat en marxa una campanya sota l'eslògan que encapçala aquestes ratlles. Ho fan en anglès, i no en, posem pel cas, alemany o català. Com a la FEHM la llengua pròpia d'aquesta terra l’importa un rave, i perquè no fos cosa que algú despistat pensés que donen les gràcies a la gent resident i als treballadors i treballadores d'hoteleria, la traduirem: «Turista ves-te'n a casa feliç. Sigueu feliços tornant a Mallorca. Gràcies».

La campanya del lobby hoteler s'ha presentat com una resposta a l'acció de protesta d'Arran. Una acció que, sigui dit de passada, independentment de l'opinió que cadascú tingui sobre la seva conveniència, és, dintre de la polifonia de la protesta «Per una vida digna», una protesta legítima. Les accions protestatàries radicals són tan legítimes com ho són les de desobediència civil. En el cas de les crítiques d'hotelers, alguna premsa del «règimen de la turistificació», amb editorials incloses, i algun opinaire progre, envers l'acció dels joves d'Arran, s'escau recomanar-los un llibre imprescindible per als temps que corren: Desobediència i democràcia. Nou fal·làcies sobre la llei i l'ordre de Howad Zinn (amb un extraordinari pròleg de Xavier Antich). Al cas, li ve com l'anell al dit la novena de les fal·làcies, la que s'anuncia així: «Que nosaltres, la ciutadania, ens hem de comportar com si els interessos de l'Estat i els nostres coincidissin».

Al marge de fal·làcies, és absolutament inversemblant que la campanya de la FEHM fos pensada, dissenyada, i planificada per respondre Arran. Se n'anessin sortit amb una nota de premsa!

Tinc per a mi que el veritable objectiu del «Tourist go home happy. Be happy returning to Mallorca. Thanks» és un altre. És una campanya per a frenar el procés de canvi del «sentit comú social» del «vivim del turisme» pel del «malvivim del turisme». És un bast intent de desmobilització de la societat que diu prou de turistificació, que, d'una manera o d'una altra, clama que «governi qui governi, qui estima Mallorca, no la turistifica». És un desesperat inici d'assumpció de la derrota. Des de la FEHM ja reconeixen que la mobilització social té repercussió en els «mercats emissors», saben que portals de viatges tan importants com Fodor's recomanen no venir de vacances a Mallorca, tenen per segur que els temps estan canviant. Estan astorats, despistats, confosos, neguitosos pel cúmul d'incerteses.

I nosaltres, la societat civil i civilitzada, sabem amb tota certesa que no hi ha una altra opció que continuar mobilitzant-nos. Perquè, en paraules del mestre Enric Tello, «els negacionistes climàtics, els que volen créixer costi el que costi, sí que ens porten [per manca de polítiques transicionals envers un decreixement just] al pitjor decreixement».