Sóller: Un metge malmena una pacient catalanoparlant i li diu que com que ha vengut de fora, no està obligat a entendre-la

Mentre es succeeixen els casos de discriminació lingüística contra les persones que volen usar la llengua catalana (algunes de les quals es denuncien públicament, però la majoria encara no), l’Ajuntament de Barcelona promou una acció performativa on es capgira la realitat i on s’humilia les víctimes.

L’enèssima discriminació a una pacient que s’expressa en català, que es va produïr la matinada del 10 de juliol al centre de salut de Sóller, mostra com és la realitat: exactament a l’inversa de com la narren a l'obra Esas Latinas, promoguda per la supremacista espanyolista Maria Eugènia Gay.