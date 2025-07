Els arquitectes de les Balears alerten dels perills de construir en rústic: «Serem un decorat de cartró pedra on serà difícil viure»

El degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), Bernat Nadal, ha alertat dels riscos de construir en sòl rústic comú perquè considera que podria portar l'arxipèlag a perdre el seu atractiu turístic.

Ho ha dit aquest dimecres durant la presentació de les dades de l'observatori del COAIB del primer semestre d'aquest 2025, que posa en relleu precisament l'impuls a l'activitat constructiva que ha donat les legalitzacions extraordinàries en rústic.

Nadal, demanat sobre la possibilitat de construir a les àrees de transició sense haver esgotat el sòl urbanitzable que preveu la llei de liberalització de sòl aprovada recentment per PP i Vox, ha demanat diferenciar-les del sòl rústic general.

Mentre les primeres ja estan recollides en els planejaments urbanístics, ha defensat, el segon mai no hauria de perdre la seva protecció i seria convenient començar a pensar a limitar la possibilitat de construir-hi.

«Els hotelers em mataran, però la gent no ve pels hotels, sinó pel que és Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera. Si no cuidam això deixarem de ser un atractiu i quan ens vulguem adonar serem un decorat de cartró pedra on serà difícil viure», ha advertit.

El president de la demarcació de Mallorca del COAIB, Joan Cerdà, ha considerat que seria una estratègia «més coherent» que abans de construir a les àrees de transició, que són sòl rústic, primer s'esgotàs tot el sòl urbanitzable disponible.

«Jo faria una reflexió més a llarg termini. Sempre diem que fer urbanisme a la carta no és l'adequat, l'important és tenir una visió a llarg termini, de planejament i del model de territori que vols, que ha d'estar consensuat a nivell polític i social», ha subratllat.