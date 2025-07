Les legalitzacions extraordinàries en rústic intensifiquen l'activitat constructiva durant la primera meitat del 2025

Les legalitzacions extraordinàries en sòl rústic derivades de la llei de simplificació administrativa impulsada pel Govern han comportat un augment significatiu de l'activitat constructiva durant la primera meitat d'aquest 2025 a les Balears.

Així es desprèn de les dades recollides entre el gener i el juny pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), que han estat presentades aquest dimecres pel seu degà, Bernat Nadal, i el president de la demarcació de Mallorca, Joan Cerdà.

L'observatori elaborat pels arquitectes ha detectat durant aquests sis mesos un augment significatiu de l'activitat constructiva a l'arxipèlag en comparació del mateix període del 2024.

Aquest ha estat «fortament influenciat» per les legalitzacions de les construccions en sòl rústic que es trobaven fora d'ordenació i la infracció de les quals ja havia prescrit. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs presentat contra aquesta mesura.

En total s'han visat 1.040 projectes de legalització extraordinària, 571 dels quals corresponen a habitatges.

Segons ha explicat Nadal, no hi ha una tipologia concreta d'edificacions que s'han acollit a les legalitzacions i van des de les cases d'estris que es varen condicionar com a habitatges fins a edificis que en el seu moment es varen construir «sense miraments».

Les actuacions dutes a terme també són canviants, encara que són principalment d'«adaptació i condicionament».

No s'ha aventurat a estimar el nombre total de construccions que s'acolliran a les legalitzacions, encara que sí que ha previst que la majoria d'expedients es registrin al llarg d'aquest any.

Augments pronunciats i generalitzats

El nombre de projectes d'obra visats ha augmentat un 15,70% interanual fins a 6.737, un canvi de tendència respecte a la caiguda del 8,13% registrada el primer semestre de l'any passat. Aquest increment es manté positiu fins i tot si s'exclouen les citades legalitzacions, i queden en el 4,69%.

En conjunt, la nova creació d'habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars, ha crescut un 17,85% fins a 4.311, consolidant així la tendència positiva iniciada el segon semestre del 2024.

Tot i això, l'observatori del Coaib posa de manifest una «reducció preocupant» del 33,87% dels habitatges de protecció oficial. El sector privat només ha visat 41 obres, totes a Mallorca, i els arquitectes desconeixen el volum de les promogudes per l'administració pública. Les de preu limitat tampoc no han aconseguit «els resultats esperats».

La promoció d'habitatge lliure, han alertat Nadal i Cerdà, no podrà resoldre per si sola la crisi d'habitatge, per això cal «repensar el model» de preu limitat i reforçar les polítiques d'habitatge protegit.