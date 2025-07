Denuncien una agressió trànsfoba per part d'un agent de la Policia espanyola a Palma: «Serà millor que no denunciïs. Anirem a per tu»

Nou episodi de violència policial. Segons ha explicat la periodista Alba González a Ultima Hora, dilluns al matí una ciutadana va presenciar, mentre caminava pel carrer Sant Miquel de Palma, com un home, alterat pel consum de substàncies estupefaets, estava sent reduït per quatre agents de la Policia espanyola.

La testimoni dels fets, Marta Sastre, apunta que va veure com un dels agents tenia el genoll col·locat sobre el coll de l'home: «És cert que estava creant un altercat; però en estar sota els efectes de les drogues i com que fa una setmana varen matar així un home a Madrid, vaig decidir posar-me a gravar i vaig comentar als agents que anassin amb compte». L'agent, en lloc d'atendre el que la ciutadana li estava explicant, la va empentar i aquesta li va demanar que s'indentificàs. «Li vaig demanar el número de placa i em va agafar del coll, em va estrènyer i el seu company va haver d'intervenir i treure-li la mà perquè va veure que s'estava passant. Després em varen agafar el braç, doblegat cap arrere i em varen arrossegar cap a una cantonada», explica l'afectada. Marta Sastre remarca que va assenyalar diverses vegades que no s'estava resistint, i l'agent denunciat li va contestar «ara no ets tan valent». Així, a l'actuació violenta de la Policia, es va sumar la transfòbia d'aquest agent ja que insistia a tractar-la en masculí. La víctima explica que varen llençar les seves pertinences a terra fins a arribar al seu DNI: «Encara veient que el meu nom és Marta i que som una dona, varen continuar tractant-me en masculí». «Una vegada em varen deixar anar, li varen donar una puntada de peu a les meves coses i em varen dir que les recollís, a més de dir-me 'serà millor per a tu que no denunciïs ni diguis res d'això perquè encara anirem per tu', intentat intimidar-me», denuncia la víctima.