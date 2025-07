Brutalitat policial a Palma: surt a la llum el vídeo de l’agressió a una jove per part de la Policia espanyola

El passat dilluns, Marta Sastre va patir una agressió per part de la Policia espanyola a Palma. Així ho va relatar la víctima a la ràdio Ona Mediterrània. Sastre, caminant pel carrer Sant Miquel, va presenciar com un home, alterat pel consum de substàncies estupefaents, estava sent reduït de manera desproporcionada per quatre agents. Aleshores, no va dubtar a adreçar-se a un dels agent per a intentar que aturassin d’aixafar-li el coll amb el genoll.

La jove va alertar l’agent que la pràctica que estaven usant contra aquesta persona va contra la llei de protecció de la seguretat ciutadana ja que posa en perill la seva vida. I el va avisar que amb aquesta mateixa actuació el passat mes de juny un policia de Madrid va asfixiar un home fins a la mort.

No obstant això, Marta Sastre va ser reduïda amb violència per part d’aquest agent al mateix temps que la vexava per la seva condició de dona trans. «Em va tirar a terra i em va posar el braç darrere, a l’esquena. Li vaig manifestar que no m’estava resistint però no em va amollar i em va dir: 'Ahora ya no eres tan valiente. Ya no estás tan chulo como antes'».

L'agent, que va tirar les pertinences de la jove al terra fins a trobar el DNI, va continuar tractant-la en masculí: «Un cop identificada i comprovat que en el meu DNI posa Marta, l’agent em va continuar tractant en masculí. El vaig intentar corregir: 'Som na Marta, som una dona'. I em va contestar: 'Que te calles'. Després em varen amenaçar que seria millor que no denunciàs perquè encara anirien a per mi», explica la víctima.

Ara, dBalears ha aconseguit el vídeo d’aquest episodi de brutalitat policial, on podem veure com, en un carrer ple a vessar de gent, l’agent de policia no té cap problema en fer ús d’una violència abusiva contra la jove.