L’OCB nomena Gabriel Ensenyat Comissionat de l’entitat per a la commemoració del vuitè centenari de la Conquesta de Mallorca

El 2029 es compliran 800 anys de la Conquesta de Mallorca, una fita històrica que marcà la identitat dels mallorquins i que ens ha definit com a poble fins avui. Per aquest motiu, l’Obra Cultural Balear (OCB) focalitzarà els seus actes del 2029 a commemorar aquesta efemèride.

Per a coordinar, en nom de l’entitat, totes les activitats que es realitzaran, tan impulsades per l’OCB com en col·laboració amb altres entitats, la Junta Directiva ha aprovat nomenar el catedràtic d’història medieval, Gabriel Ensenyat Pujol, soci i membre del Consell Assessor de l’entitat, Comissionat per a coordinar el conjunt d’activitats que l’OCB programarà per a celebrar el vuitè centenari de la Conquesta. Els primers d’aquests actes començaran enguany mateix, a la tardor.

Gabriel Ensenyat Pujol (Andratx, 1961) és doctor en Història i Catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha basat la seva recerca en la història política, cultural i literària de l’època medieval, centrada especialment en el cas mallorquí. Ha publicat un nombre significatiu de llibres; autor o coautor de 24 llibres sobre aquestes matèries, de més de 60 articles, en revistes nacionals i estrangeres, i de més de 40 participacions en congressos. També ha duit a terme una tasca de divulgació de la cultura literària medieval, amb l’edició d’obres sobre aquesta temàtica i versions en català actual de textos antics; com a assagista ha guanyat els premis Joan Fuster (2021) i Mallorca d’Assaig (2022) i darrerament el Premi d'Assaig Ciutat de Manacor.

Entre els diferents càrrecs que ha ocupat, figura el de Secretari de la Societat Arqueològica Lul·liana. També és 'magister' de la Maioricensis Schola Lullistica'. El 2008 li fou concedit el premi Emili Darder de l'OCB.